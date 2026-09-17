OM : Bruno Genesio pourrait récupérer Kondogbia face au PSG

Le staff de l’OM garde sans doute espoir pour Geoffrey Kondogbia. Le milieu centrafricain se remet de sa blessure à la cuisse et il pourrait être opérationnel pour le Classique face au PSG dimanche.

OM : Geoffrey Kondogbia de retour contre le PSG ?

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Excellente nouvelle à l’horizon pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen va peut-être enregistrer un renfort pour la réception du Paris Saint-Germain. Le site spécialisé Culture PSG indique que Geoffrey Kondogbia se remet de sa blessure à la cuisse.

Si tout se passe bien, l’international centrafricain sera en mesure de réintégrer le groupe phocéen dès dimanche. Il serait un renfort bienvenu pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM est confronté à une accumulation de pépins physiques au sein de son effectif. Sans parler d’un manque de profondeur sur son banc.

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Les Phocéens sont actuellement en déplacement en Turquie. Ils font face au Besiktas en Ligue Europa. Bruno Genesio a retenu un groupe de 23 joueurs pour tenter de remporte ce choc. Amine Gouiri, Neal Maupay ou Igor Paixao sont de la partie. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, touché au genou, sont en revanche absents de ce voyage.

Un casse-tête pour Bruno Genesio au milieu ?

Les deux milieux de terrain s’étaient blessés à l’occasion de la défaite à Monaco (2-0) le 30 août dernier. Ils manquent cruellement à l’animation de l’équipe depuis cette date. Mais Bruno Genesio s’était montré plus optimiste concernant le cas de l’international centrafricain que pour son coéquipier nigérian.

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« Kondogbia est toujours en réathlétisation. Il va mieux. Je n’aime pas donner de délai, parce qu’il faut aviser au jour le jour sur des blessures musculaires. Mais il va mieux que prévu. On verra s’il reprend d’ici à la trêve, ou après » lançait l’entraîneur de l’OM à l’issue de la défaite à Rennes (1-0). Ses propos prennent tout leur sens au vu de l’évolution de leur situation médicale cette semaine.

Un bilan médical attendu après le match contre Besiktas ?

Notons que Geoffrey Kondogbia a manqué la séance d’entraînement. Son coéquipier Tochukwu Nnadi et lui poursuivent leur convalescence à l’Olympique de Marseille. Mêle si l’international nigérian semble déjà forfait pour le Classique face PSG. Bruno Genesio ne prendra aucun risque.

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L’espoir renait en revanche pour un retour à temps de Geoffrey Kondogbia. Son processus de guérison semble plus rapide que prévu. Le staff de l’OM devra néanmoins attendre le retour du périlleux en Turquie avant de dresser un bilan complet. Espérons d’ici là qu’aucun nouveau bobo ne vienne s’ajouter à l’infirmerie avant ce sommet contre le PSG.