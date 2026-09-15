Accueil - Lyon - OL : Kaïl Boudache, les coulisses de sa signature à Lyon

Révélé avec l’OGC Nice la saison dernière, Kaïl Boudache a choisi de rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été pour signer son premier contrat professionnel. Dans un entretien accordé au Progrès, l’ailier de 20 ans révèle dévoile le déclic de sa signature.

OL : Une signature préparée depuis février

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Kaïl Boudache n’a pas longtemps hésité lorsque l’Olympique Lyonnais s’est positionné sur lui. Malgré son attachement à l’OGC Nice, où il a été formé et révélé au plus haut niveau, le jeune ailier avait déjà arrêté sa décision lorsque les négociations avec Lyon ont débuté. « Quand j’ai su que l’OL était intéressé, qu’il y avait des négociations, c’était clair dans mon esprit, je voulais aller à Lyon, dans un club où je pourrais exprimer mon potentiel. Tous les autres clubs ne comptaient plus, et Nice est venu un peu tard », explique-t-il au Progrès.

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Les premiers contacts avec l’OL remontent au mois de février, après la victoire lyonnaise contre Nice (2-0) au Groupama Stadium. Ce soir-là, Boudache avait été lancé dès la 6e minute après la blessure d’Elye Wahi. Un moment particulier pour le jeune Niçois, qui avait alors sa famille dans les tribunes. « J’ai eu beaucoup de temps de jeu, je ne m’y attendais pas. Je me suis trouvé assez bon ce jour-là. Tout était aligné, c’était exceptionnel », raconte-t-il.

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Cette entrée en jeu face à l’Olympique Lyonnais a donc marqué le début des échanges entre le joueur et le club rhodanien. Quelques mois plus tard, Boudache a finalement choisi Lyon pour lancer sa carrière professionnelle, avec la conviction de pouvoir y exprimer davantage son potentiel.

Boudache, un footballeur formé en famille

Le football occupe une place importante dans la famille Boudache. Son père Daoud évoluait également au poste d’ailier et a notamment connu la réserve de Nîmes, tandis que son oncle a lui aussi joué à un bon niveau. Son grand frère Ilian, aujourd’hui joueur d’Istres, a toutefois joué un rôle particulier dans sa progression.

« Mon grand frère, lui, m’a tout appris, et m’a inspiré », confie Boudache. Ilian lui faisait notamment regarder les matchs et lui expliquait la tactique devant la télévision. Licencié à Alès dès l’âge de cinq ou six ans, Kaïl Boudache a également développé ses qualités de dribbleur lors des nombreuses parties disputées avec son frère et ses amis.

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Le jeune joueur avait également vécu une fin particulière avec Nice. Ses deux dernières apparitions sous le maillot azuréen ont eu lieu contre l’AS Saint-Étienne lors des barrages de Ligue 1/Ligue 2. Au match retour, remporté 4-1 par les Niçois, il avait même inscrit un but.