OM : Une terrible prédiction secoue Genesio avant Besiktas

Quelques jours avant le choc Besiktas-OM en Ligue Europa, les premières prédictions ne sont pas favorables à Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais et son équipe ne figurent pas parmi les favoris au titre.

OM : Le groupe de Bruno Genesio écarté des favoris en Ligue Europa

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Bruno Genesio connait un début de mandat compliqué à l’Olympique de Marseille. Les Phocéens, sous ses ordres, ont enchainé trois défaites d’affilée en Championnat. Ils n’abordent pas leur prochain match en Ligue Europa dans de meilleures conditions. L’OM sera ce jeudi à Istanbul pour y affronter le Beşiktaş. Ce déplacement périlleux intervient trois jours seulement avant le Classique face au Paris Saint-Germain.

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Bruno Genesio et ses troupes devront assurer. Sauf que le tableau d’affichage de cette nouvelle édition de Ligue Europa est particulièrement relevé. Selon les analyses de Football Rankings, Bournemouth et Benfica s’imposent comme les grands favoris pour soulever le trophée. Ces deux équipes affichent 14 % de chances de sacre avant même le coup d’envoi. Le Bayer Leverkusen suit de près avec 13 %, tandis que la Juventus, Crystal Palace et Sunderland se positionnent à 8 %.

Le parcours des représentants français s’annonce plus sinueux. Le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais se voient attribuer 3 % de probabilités de triomphe final. La situation s’avère encore plus préoccupante pour l’OM. Les Phocéens sont absents du top 10 des favoris établi par les statisticiens.

L’Olympique de Marseille condamné à l’exploit

L’Olympique de Marseille est confronté à un calendrier particulièrement corsé, comprenant des duels face au Besiktas, Olympiakos, Sturm Graz, Leverkusen, Levski Sofia, Celta de Vigo, Celtic Glasgow et Anderlecht. La formation entrainée par Bruno Genesio devrait éprouver les plus grandes difficultés à s’emparer d’une place directe dans le top 8.

🏆 To Win the Europa League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth – 14%

🇵🇹 Benfica – 14%

🇩🇪 Leverkusen – 13%

🇮🇹 Juventus – 8%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace – 8%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland – 8%

🇧🇪 Uniong SG – 7%

🇮🇹 AC Milan – 4%

🇫🇷 Stade Rennais – 3%

🇫🇷 Lyon – 3%

🌍 Others – 18%



👉 Predictions at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/7XVQY2MDe9 — Football Rankings (@FootRankings) September 14, 2026

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Les projections de Football meets data indiquent que les Phocéens se dirigent vers une onzième place en phase de ligue. Cette position les condamnerait à disputer des barrages périlleux face à de redoutables adversaires comme Crystal Palace, avant un éventuel parcours du combattant en huitièmes de finale. Ces prédictions laissent peu de place à l’optimisme. De quoi mettre la pression sur un OM en manque de profondeur sur son banc de touche.