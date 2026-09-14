Mercato : Le LOSC cible Jesper Daland

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Le LOSC lorgne le défenseur norvégien Jesper Daland en vue du prochain mercato hivernal. Les Gallois ont fixé le tarif pour leur roc.

Mercato : Le LOSC vise Jesper Daland

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Le LOSC pourrait encore renforcer sa défense centrale cet hiver. Malgré l’arrivée de Tanguy Nianzou cet été, les dirigeants lillois estimeraient que le secteur reste un peu juste en quantité et ciblent Jesper Daland, selon Ekrem Konur.

Le club nordiste dispose actuellement de Ngoy, Alexsandro et Nianzou, ainsi que des jeunes Goffi et Cossier. Une situation qui pousserait Lille à explorer d’autres pistes. Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, Jesper Daland ferait notamment partie des joueurs suivis par les Dogues.

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À 26 ans, le défenseur norvégien ne manquerait pas de prétendants. Schalke 04 et l’Eintracht Francfort auraient également manifesté leur intérêt. Les trois clubs auraient déjà observé le joueur et poursuivraient leur travail de renseignement à son sujet.

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Daland évolue actuellement au FK Viking, où il est prêté par Cardiff. Le défenseur reste lié au club gallois jusqu’en juin 2028. Cardiff serait toutefois disposé à le laisser partir contre une indemnité estimée à 4,5 millions d’euros. Le Norvégien connaît déjà le football allemand. La saison dernière, il avait été prêté à Düsseldorf. Lille devra donc composer avec la concurrence allemande s’il décide de passer concrètement à l’offensive pour le défenseur.