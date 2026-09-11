Accueil - LOSC - Mercato LOSC : Départ imminent, Arnaud Bodart vers Le Havre AC

Le gardien de but, Arnaud Bodart dit au revoir au LOSC et va rejoindre Le Havre AC dans les prochaines heures.

Mercato LOSC : Arnaud Bodart en route vers Le Havre AC

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Arnaud Bodart quitte le LOSC, selon Sacha Tavolieri. Bloqué à Lille comme troisième gardien, le Belge file en Normandie. Le Havre le recrute d’urgence pour remplacer Lionel Mpasi, victime d’une grave blessure.

Tout s’est accéléré au HAC. Titulaire après le départ de Mory Diaw, Lionel Mpasi s’est rompu le tendon d’Achille contre Brest, juste après un arrêt décisif sur un lob de Joris Chotard. Opéré avec succès, l’international congolais manquera une grande partie de la saison.

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Face à ce coup dur, les dirigeants havrais ont vite activé la règle du joker médical pour faire signer l’ancien portier du Standard de Liège. Le spécialiste du mercato, Sacha Tavolieri, confirme un accord complet entre le joueur et le HAC. Cet été, le gardien belge avait manqué plusieurs retours au pays faute d’entente financière.

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La Normandie lui offre enfin une porte de sortie inespérée après la fermeture du marché. Sa signature officielle dépend désormais des tests médicaux prévus dans les prochaines heures. Ce transfert soulage aussi le LOSC. Après le départ de Mohamed Bayo vers la Turquie, la direction lilloise libère un autre indésirable et poursuit son ménage estival. Une fois le départ du gardien acté, seul le dossier de Tiago Morais restera à régler dans le Nord.