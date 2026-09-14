Accueil - LOSC - LOSC : Terrible coup dur pour Noah Edjouma !

Noah Edjouma devra patienter avant de poursuivre son aventure avec le Stade Brestois. Prêté par le LOSC, le jeune attaquant est coincé à l’infirmerie.

LOSC : Mauvaise nouvelle pour Noah Edjouma

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Coup dur pour Noah Edjouma. Touché aux ischio-jambiers dès sa première apparition sous le maillot de Brest, le jeune attaquant de 20 ans prêté par le LOSC connaît enfin son indisponibilité. Il manquera au moins un mois de compétition, même si le diagnostic médical écarte le pire scenario.

Absent face au PSG dimanche dernier, l’attaquant manquera aussi le voyage à Auxerre ce week-end. Il sera out jusqu’à la prochaine trêve internationale. Julien Lachuer, l’entraîneur brestois, a confirmé la nouvelle, vendredi en conférence de presse tout en se voulant rassurant. « Noah ce sera aussi après la trêve, mais c’est moins grave que prévu. », a-t-il dit.

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Cette blessure survient seulement vingt minutes après ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Écarté des terrains pendant plusieurs semaines, le joueur devra recharger ses batteries avant de relancer son aventure bretonne.

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Ce pépin physique stoppe son élan. Barré par une forte concurrence au LOSC, le joueur cherche du temps de jeu en Bretagne pour montrer qu’il a la force dans les jambes. Le processus prend simplement un peu de retard. Malgré ce rendez-vous manqué avec le début de saison, l’attaquant aura l’occasion de prouver sa valeur dès son retour.