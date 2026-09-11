Accueil - PSG - PSG : Ousmane Dembélé livre une confidence sur Kvaratskhelia

Profitant d’une interview accordée au média britannique The Athletic, Ousmane Dembélé a fait une confidence sur les surnoms donnés à son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia au sein du vestiaire du PSG. L’ailier géorgien, lui, a son préféré dans tous ces sobriquets.

Kvaratskhelia surnommé « The Best » ou « Kvaradona »

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Arrivé en janvier 2025 en provenance du Napoli pour 80 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia a rapidement gagné sa place importante au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Héros des deux sacres européens des Rouge et Bleu, l’ailier de 25 ans s’est aussi très bien intégré dans le vestiaire.

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Si bien que ses coéquipiers n’hésitent pas à lui donner plusieurs surnoms. Au cours d’un entretien avec The Athletic en compagnie du Géorgien et de Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé a révélé les sobriquets du premier.

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« C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs ailiers, l’un des meilleurs joueurs du monde. L’année dernière, il a réalisé une saison incroyable. Il est très, très important pour nous », a déclaré le Ballon d’Or 2025, avant d’ajouter : « il a tellement de surnoms. Ici, on l’appelle « The Best » ou « Kvaradona ». »

De son côté, le principal a un préféré parmi tous ces surnoms. « Mon préféré, c’est Kvaradona », répond Khvicha Kvaratskhelia, qui aime particulièrement ce pseudonyme en rapport avec son passage à Naples.

« Je suis vraiment fier d’avoir joué à Naples. Quand on m’appelle comme cela, c’est un privilège, mais aussi une pression, parce que lorsqu’on vous compare à l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, c’est vraiment difficile à gérer », a expliqué le numéro 7 du Paris SG.

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Tout en appréciant la comparaison faite avec la légende Diego Armando Maradona, Kvaratskhelia préfère toutefois garder ses distances. « Personne ne peut être comparé à Maradona, mais cela fait plaisir », a-t-il ajouté, avant d’avouer son admiration pour Guti, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid.

« J’aimais sa façon de jouer. Ensuite, je suis tombé amoureux de lui », a raconté le protégé de Luis Enrique. Dans la même interview, Kvaratskhelia a avoué, en plaisantant, être venu au Paris Saint-Germain pour aider Ousmane Dembélé à gagner le Ballon d’Or et la Ligue des Champions.

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