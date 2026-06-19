Mercato FC Nantes : Un club dégaine une offre XXL pour Matthis Abline  

Matthis Abline pourrait prendre la direction de la Turquie pendant ce mercato estival. L’attaquant du FC Nantes est sur la short-list d’un géant européen.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline vers la Turquie cet été ?

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Matthis Abline s’en va. Pour le FC Nantes, fraîchement relégué en Ligue 2, l’heure des grands sacrifices a sonné. L’attaquant des Canaris, annoncé sur le départ, fait l’objet d’une première proposition concrète. Une offre vient de tomber, et elle émane directement d’un cador européen qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Nantes a sombré. Sa 17e place en Ligue 1 condamne le club en deuxième division, une catastrophe sportive qui impose une purge financière. Pour assainir les finances et reconstruire intelligemment, la direction doit impérativement vendre ses meilleurs cracks.

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Plusieurs joueurs préparent déjà leurs valises. Le sort de Matthis reste le dossier chaud. Retenu l’hiver dernier par ses dirigeants, l’avant-centre de 23 ans sort d’un exercice éprouvant. Ses statistiques individuelles (6 buts et 5 passes décisives en 32 matchs) n’ont pas suffi à sauver la Maison Jaune du naufrage. Malgré tout, son profil séduit à l’étranger.

Galatasaray passe à l’offensive. Le champion de Turquie, couronné devant Fenerbahçe, cherche à se renforcer pour la C1 et a ciblé le jeune Nantais, lié au club jusqu’en 2028. Les médias stambouliotes révèlent que les discussions ont débuté concrètement entre les deux directions pour finaliser ce transfert.

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Déjà courtisé par le Paris FC lors du précédent mercato estival, Matthis Abline s’apprête cette fois à quitter le navire. Le montant importe plus que la destination. Recruté définitivement pour 10 millions d’euros, l’ancien Rennais va rapporter gros. En vendant Abline à prix d’or, Nantes s’assure une bouffée d’oxygène financière indispensable pour aborder sereinement sa reconstruction.