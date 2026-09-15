Accueil - As Monaco - AS Monaco : Paris Brunner fixé sur sa présence face au RC Lens

Convoqué par la commission de discipline de la LFP après sa célébration polémique contre Strasbourg, Paris Brunner ne sera pas suspendu avant la réception du RC Lens ce vendredi. L’attaquant de l’AS Monaco sera donc disponible pour la cinquième journée de Ligue 1.

AS Monaco : Paris Brunner disponible pour la réception du RC Lens

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Paris Brunner et l’AS Monaco peuvent souffler. Saisie par le Conseil national de l’éthique de la FFF à la suite de la célébration du jeune attaquant contre le RC Strasbourg (1-1), la commission de discipline de la LFP a convoqué le joueur pour sa séance du mercredi 23 septembre.

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Cette convocation concerne le geste effectué par l’international allemand après son but égalisateur face aux Alsaciens. Paris Brunner avait mimé un égorgement devant le Kop strasbourgeois, une célébration qui pourrait lui valoir une suspension.

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Mais cette éventuelle sanction ne l’empêchera pas de participer au prochain rendez-vous de l’AS Monaco en championnat. Le calendrier de la commission de discipline permet en effet au joueur de prendre part à la rencontre face au RC Lens avant que son dossier ne soit examiné.

Une éventuelle suspension après la trêve internationale

Même dans l’hypothèse d’une sanction prononcée le 23 septembre, celle-ci ne pourra entrer en vigueur qu’à partir du mardi 29 septembre. Paris Brunner pourra donc tenir sa place vendredi face aux Sang et Or, avant de connaître les conséquences de sa célébration.

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L’attaquant monégasque, auteur de trois buts depuis le début de la saison en Ligue 1, sera ainsi à la disposition de Filipe Luis pour cette affiche de la cinquième journée. Son éventuelle suspension ne concernera que les rencontres disputées après cette date d’entrée en vigueur.