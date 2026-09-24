ASSE : Meïvyn Agesilas résilie son contrat avec Saint-Étienne

Meïvyn Agesilas et l’AS Saint-Étienne ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration, malgré que l’ailier de 20 ans disposait encore d’une année de contrat avec les Verts. Le joueur formé à l’Étrat se rapproche désormais d’un club de Ligue 2, où il pourrait poursuivre sa progression après une saison.

Pourquoi Meïvyn Agesilas quitte-t-il l’ASSE malgré une année de contrat ?

D’après les informations de Peuple Vert, l’ASSE et Meïvyn Agesilas ont choisi de résilier leur contrat d’un commun accord alors que celui-ci devait encore courir jusqu’à l’issue de la saison 2026-2027. Cette décision met fin à une aventure commencée chez les jeunes, puisque l’ailier avait rejoint le centre de formation stéphanois dès la catégorie U16.

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Recruté au RC Joinville par le scout francilien Hamdane Karouni, Agesilas avait rapidement franchi les différents échelons de la formation. Arrivé à Saint-Étienne en juillet 2021, il avait notamment été surclassé avec les U17 nationaux de Patrick Moreau. Dès son premier match contre Toulon, il avait inscrit son premier but sous le maillot vert lors d’une victoire 4-0. À Joinville, son ancien éducateur Valentin De Matos décrivait un ailier capable de faire des différences grâce à sa vitesse, son dribble et ses qualités de percussion. Repositionné temporairement comme latéral en U14, il était ensuite revenu à son poste d’ailier en U15, celui pour lequel l’ASSE l’avait recruté.

Ses performances lui avaient ensuite permis de découvrir les U19, puis de faire ses premières apparitions avec la réserve dirigée par Razik Nedder. Le jeune attaquant avait également connu les sélections françaises chez les U16 puis les U17, confirmant sa progression au sein de la formation stéphanoise.

Quel bilan pour Meïvyn Agesilas avec la réserve de l’ASSE ?

Ces dernières saisons, Agesilas évoluait principalement avec l’équipe réserve, jusqu’à découvrir le National 2. Son exercice 2025-2026 n’a toutefois pas permis à l’ailier de disposer d’un temps de jeu important. Il a disputé dix rencontres de championnat pour seulement 643 minutes, une saison également perturbée par les blessures.

Cette situation a finalement pesé dans la suite de son parcours à Saint-Étienne. Alors que la nouvelle saison avait débuté, le joueur ne figurait plus dans les plans de l’ASSE et les deux parties ont donc trouvé une solution pour mettre un terme au contrat sans attendre son échéance.

Où Meïvyn Agesilas pourrait-il poursuivre sa carrière ?

La séparation avec l’ASSE ne signifie pas pour autant une période d’inactivité pour le jeune joueur. Depuis plusieurs semaines, Agesilas travaille individuellement afin de conserver sa condition physique et de préparer sa prochaine étape. Il s’est notamment entouré d’un coach personnel, comme le montrent plusieurs publications sur ses réseaux sociaux.

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Cette préparation pourrait rapidement déboucher sur une nouvelle signature. Toujours selon Peuple Vert, l’ailier est en contacts avancés avec un autre club de Ligue 2. Le projet présenté doit notamment lui permettre de retrouver du temps de jeu après une dernière saison compliquée avec la réserve stéphanoise. Les derniers détails doivent encore être finalisés avant de connaître officiellement sa prochaine destination.

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