Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Gouiri prend de la valeur, un départ à 30 M€ en vue

Le début de saison catastrophique de l’OM n’empêche pas Amine Gouiri de briller. La valeur marchande du buteur algérien est en hausse et pourrait favoriser son départ dès cet hiver, au grand dam des supporters.

Comment Amine Gouiri est-il devenu le nouveau leader offensif de l’OM ?

Bruno Genesio déclarait récemment dans des rapportés par Foot sur7 : « 4 buts en 3 matchs, c’est plutôt un bon ratio pour un avant-centre. Amine Gouiri aime bien décrocher, venir sur le côté […] Son rôle est important. Il participe beaucoup à notre jeu et ça ne l’empêche pas d’être à la conclusion des actions ». L’entraîneur de l’OM est très élogieux envers son attaquant à l’issue du revers contre Paris FC (2-3).

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Il faut dire que l’attaquant algérien est devenu l’une des rares satisfactions de l’Olympique de Marseille en ce début de saison chaotique. Alors que son équipe compte cinq revers en six matchs, Amine Gouiri a su tirer son épingle du jeu. Il en est 4 réalisations en 5 matchs disputés. Il est incontestablement le nouveau leader offensif de l’OM suite aux départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Une offre de 30 millions d’euros peut-elle suffire à acter son départ ?

L’ancien Rennais, freiné par des pépins physiques lors du précédent exercice, a surtout profité d’une intersaison complète pour retrouver l’intégralité de ses moyens. Sa forme étincelante saute aux yeux sur les pelouses de Ligue 1. Tandis qu’Igor Paixao peine à performer. Son efficacité redoutable rebat les cartes sur le plan financier.

Celui qui a rejoint l’OM en janvier 2025 contre un chèque de 19 millions d’euros voit aujourd’hui sa cote grimper en flèche. Sa valorisation atteint désormais la barre symbolique des 30 millions d’euros sur Tranfermarkt. Une telle ascension fait d’Amine Gouiri le deuxième joueur le plus cher de l’effectif entraîné par Bruno Genesio, tout juste derrière Igor Paixao.

🚨 AMINE GOUIRI 🇩🇿 REPASSE LA BARRE DES 30 MILLIONS D’EUROS DE VALORISATION ! 📈💰



L’attaquant de l’OM est désormais évalué à plus de 30 M€ par Transfermarkt. 👀💙🤍



Sa valeur marchande avait atteint son apogée à 50 M€ en mars 2022. 🤑📈



📊 @Transfermarkt#TeamOM pic.twitter.com/ycWaKwbDJw — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 24, 2026

Un transfert d’Amine Gouiri lors du prochain mercato d’hiver commence déjà à s’immiscer dans les esprits. De nombreux supporters phocéens retiennent leur souffle à l’idée de voir leur meilleur atout offensif plier bagage dès le mois de janvier 2027. Ce cas de figure n’est pas impossible surtout si l’Algérien poursuit sur cette belle lancée.

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D’autant plus que la politique dictée par Frank McCourt ne laisse guère de place au doute. Les impératifs économiques du propriétaire de l’Olympique de Marseille devraient peser lourd dans la prise de décision. L’absence de recrues estivales confirme d’ailleurs cette frilosité financière ambiante. Une offre XXL, excepté un revirement de situation, pourrait bien faire craquer l’OM en cours de saison.

De nombreux clubs déjà à l’affût pour son transfert ?

L’été dernier déjà, de nombreux clubs se bousculaient en coulisse en vue d’arracher la signature d’Amine Gouiri. Naples, Côme et Tottenham figuraient sur cette liste de prétendants. Le FC Séville avait également tâté le terrain durant le mercato estival en réclamant un prêt assorti d’une option d’achat. Sans succès.

Ces intérêts pressants n’avaient pas vraiment influencé le choix de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Le principal concerné ne cesse de clamer son amour pour les couleurs ciel et blanc. Il affiche son ambition de s’inscrire durablement dans le projet OM. Amine Gouiri déclarait lui-même : « j’ai entendu dire que la porte est ouverte pour tout le monde. Dans une saison, on peut être amené à partir ou pas. Peut-être qu’il y en a qui vont partir. Pour l’instant je suis là ».

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La donne pourrait toutefois radicalement changer cet hiver si les cadors européens décident de mettre le prix. La suite des événements dépendra en grande partie de la trajectoire sportive de l’OM et de la constance affichée par le buteur dans les mois à venir. Si ses statistiques continuent de s’affoler, les sirènes des écuries européennes se feront de plus en plus pressantes.