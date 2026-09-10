Accueil - OM - Mercato PSG : Sergio Camello, la nouvelle piste de Campos en attaque

‎Le PSG aurait pris contact avec le Rayo Vallecano pour Sergio Camello dans les dernières heures du mercato. L’opération n’aurait finalement pas pu aboutir cet été, mais le dossier pourrait rester ouvert pour le prochain mercato hivernal.

‎Mercato PSG : Sergio Camello, une piste sortie de l’ombre au dernier moment

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‎Le nom de Sergio Camello a fait irruption dans le radar parisien alors que le mercato touchait à sa fin. Dans une publication consacrée au dossier, PSG Inside Actus rapporte que le Paris Saint-Germain aurait tenté d’approcher l’attaquant du Rayo Vallecano, sur une suggestion de Luis Enrique à Luis Campos. Une piste particulièrement discrète jusque-là.

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‎Selon cette même source, le timing aurait cependant condamné l’opération. Le Rayo Vallecano n’aurait plus disposé du temps nécessaire pour lui trouver un remplaçant avant la fermeture du marché. Paris aurait donc dû refermer ce dossier, sans pour autant forcément le ranger définitivement au fond d’un tiroir.

‎Pourquoi Camello intéresse-t-il Paris ?

‎Le profil de l’attaquant espagnol mérite évidemment attention. Âgé de 25 ans, Sergio Camello évolue principalement dans l’axe et possède une expérience déjà significative en Liga. Mais c’est surtout son début de saison 2026-2027 qui interpelle : après quatre journées, il compte cinq réalisations et une passe décisive avec le Rayo.

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‎Son explosion statistique est d’autant plus frappante qu’il lui avait fallu 22 matches de Liga la saison précédente pour atteindre cinq buts. À Paris, où chaque occasion manquée peut rapidement devenir un sujet de conversation, cette capacité à convertir les situations pourrait forcément retenir l’attention de Luis Campos.

‎Un dossier pour janvier plutôt qu’une urgence

‎Pour l’instant, aucune arrivée de Camello au PSG n’est actée et les modalités financières d’un éventuel transfert ne sont pas connues. Son contrat avec le Rayo Vallecano court jusqu’au 30 juin 2027, ce qui pourrait rendre le dossier particulièrement intéressant à surveiller dans les prochains mois.

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‎Le timing pourrait donc changer la donne. Si le joueur maintient une telle cadence, sa valeur sportive pourrait grimper et compliquer une éventuelle négociation. À l’inverse, son contrat relativement proche de son terme pourrait offrir au PSG un levier intéressant si Paris décide réellement de revenir à la charge.

‎Le début de saison qui change complètement la perception

‎Il y a surtout un chiffre qui interpelle : cinq buts en quatre journées de Liga. Sergio Camello a trouvé le chemin des filets contre Alavés, puis à deux reprises face au FC Barcelone et encore deux fois contre le Racing Santander. ‎Cette efficacité ne suffit évidemment pas à faire de lui une évidence pour le PSG.

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Mais elle donne du relief à une piste qui aurait pu rester totalement invisible quelques semaines auparavant. Le dossier devra aussi être replacé dans la concurrence offensive parisienne et dans les choix de Luis Enrique. Pour l’heure, il s’agit d’une piste rapportée, pas d’un transfert imminent.