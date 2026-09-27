Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Griezmann et Paul Pogba bientôt réunis ?

Tiré vers le bas par des blessures à répétition tout au long de la saison passée, Paul Pogba n’a pas pour autant renoncé à poursuivre sa carrière en club, malgré la fin précoce de son aventure à l’AS Monaco. Le milieu de terrain de 33 ans a reçu un appel du pied de son ami Antoine Griezmann pour le rejoindre à Orlando.

Paul Pogba : Un dernier challenge avant la retraite ?

Libre depuis sa résiliation de contrat avec l’AS Monaco le mois dernier, Paul Pogba est resté dans les environs de la Principauté, où il se concentre sur sa remise en forme post-blessure à une cuisse. Victime d’une blessure à la cuisse gauche lors du stage de présaison en août passé en Angleterre, l’ancien joueur de Manchester United a vu son contrat résilié par le club monégasque.

Lire aussi : Mercato : C’est officiel ! Paul Pogba annonce sa décision

À voir

PSG : João Neves arrivé blessé au Portugal, Jorge Jesus rassure

Pour autant, Pogba est resté dans la Principauté pour orchestrer son retour en forme, toujours animé par la perspective d’un nouveau projet à l’étranger. Des touches en MLS et en Arabie saoudite étaient d’ailleurs d’actualité avant qu’il ne soit contraint de consacrer pendant au moins six semaines à se remettre de sa blessure musculaire.

D’après L’Équipe, Paul Pogba a continué à utiliser les infrastructures du centre de performance de l’ASM. S’il a le droit de se rendre à La Turbie et que cet accord ne comporte aucune date d’expiration, l’ex-international français ne possède pas pour autant de passe-droit particulier. Il arrive régulièrement que des athlètes de haut niveau demandent à utiliser ponctuellement les infrastructures de l’AS Monaco.

Lire aussi : AS Monaco : Paul Pogba sort du silence après sa blessure !

À voir

OM : Adidas revient à Marseille dès 2027, le deal à 50 M€ confirmé

Resté dans la région, où ses enfants sont encore scolarisés, Pogba, lui, travaille discrètement sur la suite de sa carrière. En espérant relever au moins un dernier challenge avant sa retraite. Et cette ambition pourrait le pousser aux États-Unis, aux côtés de son ami Antoine Griezmann. Libre depuis sa résiliation de contrat avec Monaco, le natif de Lagny-sur-Marne a reçu une invitation pour rejoindre les rangs d’Orlando City, en Major League Soccer.

« Viens à Orlando »

Proches dans la vie, Antoine Griezmann et Paul Pogba, qui ont remporté la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France, pourraient-ils évoluer ensemble à nouveau ? C’est en tout cas la volonté de l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid. S’il s’agit d’une volonté pour Grizou, la Pioche a toujours pour ambition de revenir sur les terrains, même si la tâche ne s’annonce pas de tout repos.

Lire aussi : AS Monaco : Paul Pogba, la surprise de Pocognoli à Lyon ?

Malgré tout, l’ancien milieu relayeur de la Juventus Turin n’abandonne pas et a récemment publié sur Instagram des images de lui en train de s’entraîner à Monaco avec pour légende : « Toujours là ! ». Un post qui n’a pas échappé à Antoine Griezmann, qui a rejoint librement Orlando City cet été en provenance de l’Atlético Madrid. La réponse de la star française a été simple et brève : « Viens à Orlando », a écrit Griezmann.

À voir

ASSE : Bonne nouvelle, Nadir El Jamali retrouve enfin la compétition

Une destination qui ne serait probablement pas pour déplaire à Paul Pogba, qui a toujours été attiré par la vie américaine. Reste maintenant à voir si les dirigeants de la franchise de Major League Soccer transformeront ce rêve de leur attaquant en réalité.

Incapable d’enchaîner les matchs à cause de ses blessures à répétition, le milieu de terrain a dû écourter son aventure sur le Rocher. Pas de quoi entamer la détermination du frère de Florentin Pogba qui continue de s’entraîner de manière individuelle.

Lire la suite sur l’AS Monaco

À voir

FLASH : Le Real Madrid annonce le verdict pour Kylian Mbappé

AS Monaco : L’agent de Golovin dévoile les dessous de son mercato

AS Monaco : leader à la trêve, le départ record de Filipe Luís

Les amoureux du football et les supporters de l’équipe de France pourraient donc revoir très prochainement Antoine Griezmann et Paul Pogba réunis de nouveau sous le même maillot.

À voir

PSG : La construction du nouveau Parc des Princes bientôt fixée