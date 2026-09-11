Accueil - PSG - Mercato PSG : Renato Sanches négocie avec Getafe !

Libre depuis son départ du PSG, Renato Sanches a peut-être trouvé son nouveau club. Le milieu portugais est négociations avancées avec Getafe.

Mercato PSG : Renato Sanches proche de rejoindre Getafe !

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Le Paris Saint-Germain s’est séparé de plusieurs joueurs lors durant le mercato estival. Renato Sanches en fait partie. L’international portugais a résilié son contrat avec le club parisien. Il est désormais libre de signer où bon lui, sans s’inquiéter de la fermeture du mercato. Sa situation contractuelle attire l’attention de plusieurs clubs européens.

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Des écuries comme Chelsea et le LOSC ont un temps tenté de le recruter. Mais c’est finalement vers l’Espagne que le joueur de 20 ans se dirige. Foot Mercato assure que Getafe a entamé des négociations concrètes en vue de boucler sa signature. Cette approche du club espagnol ne laisse Renato Sanches indifférent.

Favorable à une arrivée en Espagne

A noter que le Golden Boy 2016 ne rentrait pas dans les plans de Luis Enrique au PSG. Il a ainsi fait l’objet de divers prêts ces dernières années. Il est passé à l’AS Rome, Benfica Lisbonne avant de rejoindre Panathinaïkos. Ce passage en Grèce lui a permis de retrouver du temps de jeu. Renato Sanches a disputé 24 rencontres la saison dernière.

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🎯libre depuis son départ du PSG, Renato Sanches pourrait rapidement retrouver les terrains d'un grand championnat



🔐l'international portugais est en discussion avancée avec Getafe, actuel 15e de Liga 🇪🇸https://t.co/atWmrXbG93 pic.twitter.com/fnYq38xnmE — Sébastien Denis (@sebnonda) September 11, 2026

De telles performances lui ont valu des offres venues d’Arabie saoudite, de MLS et du Brésil. Sauf que l’ancien joueur de Paris SG ambitionne de poursuivre sa carrière en Europe. Le média en ligne assure que Renato Sanches est chaud à l’idée de rejoindre l’actuel 15e de Liga. Les négociations se poursuivent afin de finaliser le deal.