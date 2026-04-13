‎Mercato PSG : Pastore valide ce coup génial de Campos

‎Le PSG tient peut-être enfin son nouvel artiste. Et c’est un certain Javier Pastore qui le dit, avec un enthousiasme rare et presque contagieux.

Mercato PSG : Javier Pastore valide la signature de Dro Fernandez

‎Recruté dans une relative discrétion, Dro Fernandez n’avait pas fait grand bruit à son arrivée en provenance du FC Barcelone. Pourtant, en quelques apparitions, le milieu offensif a déjà esquissé ce que Paris attend : de la créativité, du liant, et cette élégance qui ne s’enseigne pas.

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‎Pastore, premier grand symbole de l’ère qatarie, ne s’y est pas trompé. « Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon », confie-t-il, visiblement conquis. Plus qu’un simple compliment, c’est une transmission implicite : le numéro 27 n’est pas donné, il se mérite.

‎Une validation qui pèse lourd

‎Dans un vestiaire parisien où la concurrence est féroce, les mots de Pastore résonnent. « Je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris », ajoute-t-il. Une projection forte, presque une prophétie dans un club où l’impatience est chronique.

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‎Ce soutien intervient dans un contexte stratégique clair : Luis Campos cherche à injecter du jeune talent, capable de s’inscrire dans la durée. À 8 millions d’euros, Dro Fernandez apparaît déjà comme un investissement à haut rendement potentiel.

‎Barcola et la réalité du très haut niveau

‎Mais tout n’est pas simple à Paris. Bradley Barcola en sait quelque chose. « Ils sont quatre pour deux ou trois postes », rappelle Pastore, évoquant aussi Ousmane Dembélé et la densité offensive. ‎Son conseil est limpide : patience et lucidité. Rester au PSG, c’est accepter une concurrence permanente, mais aussi évoluer « dans l’un des meilleurs clubs du monde ».

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‎Le PSG a-t-il trouvé le successeur de Pastore ? Oui, du moins dans l’idée. Dro Fernandez incarne une nouvelle philosophie : moins de stars clinquantes, plus de profils techniques à polir. ‎Ce viragea redéfini l’identité parisienne. Et si le vrai coup génial n’était pas seulement un recrutement… mais un changement de culture ?