Accueil - Mercato FC Nantes - Vente FC Nantes : Ça avance, 30 M€ versés sur un compte bloqué

Il y a du nouveau concernant la vente du FC Nantes. Les potentiels acheteurs auraient déjà versé 30 millions d’euros sur un compte bloqué pour permettre à la DNCG d’examiner le projet.

Vente du FC Nantes : Le dossier entre les mains de la DNCG ?

Le dossier de vente du FC Nantes semble s’accélérer. Alors que plusieurs investisseurs se sont manifestés ces derniers mois, un groupe franco-portugais serait désormais en position avancée pour reprendre le club. Selon TéléNantes, 30 millions d’euros auraient même déjà été déposés sur un compte bloqué afin de sécuriser l’opération et permettre à la DNCG d’examiner le projet.

Le changement de propriétaire pourrait donc se rapprocher à grands pas. Après plusieurs années sous la direction de Waldemar Kita, le FC Nantes pourrait connaître de nouveaux visages. Le club, actuellement engagé en Ligue 2, traverse une période compliquée et cherche toujours à retrouver une place durable dans l’élite du football français. La vente de la Maison Jaune est donc nécessaire pour bouger les choses.

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Depuis quelque temps, plusieurs candidats se sont intéressés au FC Nantes. Mais les discussions n’ont pas abouti. Le principal point de blocage concerne notamment la valorisation du club. Waldemar Kita espérerait récupérer une somme importante, proche de 100 millions d’euros selon les informations évoquées jusqu’ici. Une estimation qui fait toutefois débat.

Combien vaut le FC Nantes ?

Interrogé sur la valeur réelle des Canaris dans l’émission Nantes Foot, Luc Arrondel a apporté un éclairage. Le chercheur au CNRS explique qu’une méthode consiste à partir du chiffre d’affaires du club, hors revenus liés aux transferts, puis à appliquer un coefficient correspondant à son niveau et à son environnement.

Selon son analyse, le FC Nantes affichait un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros. Avec un coefficient compris entre 1 et 1,5, sa valeur de base se situerait donc entre 50 et 75 millions d’euros. Cette approche ne prend cependant pas en compte tous les éléments susceptibles de peser dans une négociation.

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L’histoire du club, son palmarès, son implantation locale, son bassin économique et sa base de supporters peuvent également influencer le prix final. À cela peuvent s’ajouter les ambitions de l’acquéreur et sa stratégie économique.

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Dans ce dossier, L’Equipe évoque de son côté la piste d’un groupe d’investisseurs étrangers représenté par l’intermédiaire portugais Paulo Tavares. Les discussions seraient toujours en cours afin de parvenir à un accord définitif. Le projet pourrait ainsi conduire à la fin de l’ère Kita.

Le FC Nantes vendu pour 125 millions d’euros ?

TéléNantes avance toutefois des éléments plus précis sur l’état actuel des négociations. Selon cette source, la vente du FC Nantes serait désormais imminente. Le montant total de l’opération atteindrait 125 millions d’euros, bonus compris. Surtout, 30 millions d’euros auraient déjà été versés sur un compte bloqué.

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Cette somme doit notamment servir à rassurer la Direction nationale du contrôle de gestion, chargée d’examiner la solidité financière du projet. La DNCG doit désormais étudier les garanties apportées par les repreneurs. Cette procédure pourrait durer plusieurs semaines avant une décision.

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Le groupe franco-portugais associé à Paulo Tavares serait appelé à prendre les commandes du FC Nantes si le projet obtient le feu vert du gendarme financier. Rien ne sera donc définitivement acté avant la validation du dossier. Mais avec 30 millions d’euros déjà placés sur un compte bloqué, le projet de cession semble évoluer.