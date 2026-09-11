Accueil - OM - OM : Alexi Koum écarté face à Rennes, la polémique enfle

Le jeune défenseur Alexi Koum n’a pas été retenu pour le choc de ce vendredi opposant le Stade Rennais à l’OM. Cette décision de Bruno Genesio provoque diverses interprétations à Marseille.

OM : L’absence d’Alexi Koum anime les débats à Marseille

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L’’Olympique de Marseille se rend ce vendredi (20h45) sur la pelouse du Stade Rennais avec un effectif restreint. Bruno Genesio a convoqué 21 joueurs pour ce match. Les blessés Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi manquent bien entendu à l’appel. Mais c’est surtout l’absence du jeune défenseur central Alexi Koum qui enflamme les débats.

Le joueur de 20 ans a réalisé une bonne préparation estivale à l’OM. Il a enchaîné de solides prestations suite à son retour de Valenciennes. Sa progression avait d’ailleurs convaincu la direction marseillaise de rejeter plusieurs propositions de prêt en vue de le prolonger. Son contrat expirant en juin prochain.

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🔵⚪️ Alexi Koum n’est pas dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Rennes.



Celui qui a effectué la préparation estivale avec Bruno Genesio, qui avait déclaré vouloir compter sur le jeune défenseur, n’a pas été sélectionné aujourd’hui. #TeamOM pic.twitter.com/rc2qAJhYrb — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) September 11, 2026

Alexi Koum était en effet perçu par le staff de Bruno Genesio comme une alternative crédible en défense. Son exclusion du groupe interroge quant à sa trajectoire future au sein du club. Ce manque de temps de jeu le poussera-t-il à aller voir ailleurs ?

Une forte concurrence à son poste

L’insider Matthis Football a rappelé que la concurrence est féroce dans l’arrière-garde phocéenne. Notamment avec des joueurs d’expérience comme Nayef Aguerd, Derek Cornelius, Emerson Palmieri ou encore Ulisses Garcia. Même si ce choix de Genesio relance le débat sur la place accordée aux jeunes talents en équipe A.

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« L’’absence de Koum peut s’expliquer. À son poste, la concurrence est particulièrement forte, que ce soit en défenseur central gauche avec Aguerd et Cornelius, ou en défenseur latéral gauche avec Emerson et Garcia », a-t-il posté. Cette mise à l’écart pourrait en tout cas inciter le jeune joueur à s’interroger sur ses perspectives à court terme à l’Olympique de Marseille.

Ce qu’il faut retenir

L’absence d’Alexi Koum pour le choc Stade Rennais-OM ce vendredi soir intrigue de nombreux supporters et observateurs. Le jeune défenseur polyalent peine à s’imposer en équipe première en dépit d’une préparation estivale intéressante sous les ordres de Bruno Genesio.

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Même s’il fait face à une forte concurrence en défense, son absence sème le doute sur son avenir à l’Olympique de Marseille.