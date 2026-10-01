Vente FC Nantes : Tavares rattrapé par son échec avec l’ASSE

Paulo Tavares est proche de finaliser la vente du FC Nantes. Un accord avec Waldemar Kita a été déjà été trouvé en interne. Mais son précédent échec avec l’ASSE sème le trouble sur cette transaction.

Vente des Canaris : Paulo Tavares confronté au spectre de l’ASSE

Le FC Nantes est en passe de changer de propriétaire. Les négociations avec Paulo Tavares auraient abouti à un accord de principe. Waldemar Kita serait enfin disposé à céder son club pour plus de 100 millions d’euros selon Le Parisien. Il ne resterait plus qu’à la DNCG de valider la fiabilité de ce projet. Sauf que ce rapprochement financier ravive des souvenirs inquiétants chez les fans nantais.

Ceux-ci sont terrifiés à l’idée de voir leur club sombrer dans une crise similaire à celle vécue par les Girondins de Bordeaux ces dernières années. Leur méfiance trouve son origine autour d’un passé de Paulo Tavares. Le repreneur portugais n’est pas à sa première tentative de rachat d’un club français. Il avait activement tenté de s’emparer de l’AS Saint-Étienne en les années 2023 et 2024.

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Son approche avec l’ASSE avait finalement volé en éclats au moment fatidique : la justification des capitaux. Le chroniqueur Joss Randall raconte qu’à l’époque Roland Romeyer s’était laissé un temps charmer par les avances de Paulo Tavares. Mais Bernard Caïazzo avait vite perçu le danger lié au manque de solidité budgétaire.

La transaction repose entre les mains de la DNCG

Joss Randall assure sur RMC Sport que « Romeyer était parti pour se laisser séduire mais pas Caïazzo car il y avait un vrai risque sur la capacité de produire les fonds. Ca a bloqué à ce moment-là. Quand j’ai entendu les chiffres annoncés pour Nantes et les noms évoqués… Ce qui est le plus étonnant, c’est le montant évoqué ». Cette ombre du passé plane désormais lourdement sur les bords de l’Erdre.

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La vente du FC Nantes semble en bonne voie d’un point de vue purement contractuel. Sa finalisation repose désormais entre les mains de la DNCG. Le gendarme financier du football français devra scruter minutieusement chaque ligne comptable pour s’assurer que les liquidités promises par Paulo Tavares sont bien réelles et pérennes.

Cet accord avec Waldemar Kita peut vite capoter

Son fiasco avec l’ASSE démontre en tout cas que posséder un vaste carnet d’adresses ne suffit pas à convaincre les instances de régulation. Joss Randall rappelle que « Tavares est sympa et a un gros réseau. Mais dès qu’on arrive à l’étape où il faut présenter les fonds, ça bloque ». Le sort du FC Nantes dépend entièrement de cette vigilance administrative.

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Si les garanties présentées par le porteur portugais s’avèrent aussi insuffisantes qu’à l’époque de l’ASSE, cet accord avec la direction nantaise devrait vite s’écrouler. La communauté nantaise retient son souffle en attendant le verdict définitif du gendarme financier. Ils espèrent que leur équipe échappera au pire des scénarios.