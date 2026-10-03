Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Les déclarations piquantes de Maurice Cohen sur le Gym

Maurice Cohen veut voir l’OGC Nice regarder vers le haut après une saison précédente difficile et un mercato ayant profondément remodelé l’effectif. Le président niçois estime que le Gym possède désormais une équipe compétitive et vise notamment une place européenne, tout en restant attentif au processus de vente du club.

Maurice Cohen considère-t-il le nouveau OGC Nice comme compétitif ?

Invité de l’After Foot sur RMC, Maurice Cohen a dressé un premier bilan du début de saison de l’OGC Nice. Le président niçois ne cache pas les difficultés rencontrées par le club, notamment en raison d’un effectif construit tardivement. « Ce n’est pas terrible, mais on a des circonstances qui l’expliquent avec une équipe qui a été formée à la dernière minute », a-t-il expliqué, rappelant que plusieurs joueurs étaient arrivés après le début du championnat.

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Cette construction tardive a obligé Olivier Pantaloni à patienter avant de disposer de l’ensemble de son groupe. Cohen estime toutefois que le travail réalisé depuis a changé la situation. « Je pense qu’on a construit une belle équipe, qui est bien équilibrée. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. C’est ce qui est en train de se passer », a-t-il assuré.Le dirigeant niçois veut ainsi rompre avec la dynamique de la saison précédente, lorsque le club avait dû lutter pour éviter une situation beaucoup plus compliquée. « Le club essaye de ressortir de l’abîme », a-t-il résumé, après avoir accepté de revenir bénévolement pour aider le Gym à se réorganiser.

Pourquoi Maurice Cohen critique-t-il le recrutement de la saison passée ?

Maurice Cohen attribue une partie des difficultés rencontrées par Nice au précédent mercato. Le président s’est montré particulièrement sévère sur la manière dont l’effectif avait été construit. « L’été dernier, ça a été fait n’importe comment au niveau du recrutement. On l’a payé toute la saison », a-t-il déclaré.

Avec Roger Ricort, le club a ensuite entrepris de corriger progressivement la situation. Le chantier a été important puisque 22 joueurs ont quitté l’effectif selon Cohen. Le président considère désormais que Nice a réussi à reconstruire un groupe plus cohérent. « Je pense qu’aujourd’hui, on a réussi à reconstruire une équipe compétitive », a-t-il affirmé.

Le dirigeant a également évoqué l’évolution des ambitions fixées depuis l’arrivée d’INEOS. Le propriétaire britannique avait initialement construit le projet niçois avec la Ligue des champions comme objectif. « Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il faut se battre avec nos moyens et un état d’esprit qui soit à la hauteur », a expliqué Cohen, sans oublier qu’INEOS a accompagné financièrement le dernier mercato.

Quelle ambition Maurice Cohen fixe-t-il désormais au Gym ?

Le président niçois ne souhaite plus voir son équipe regarder derrière elle. Interrogé sur ce qui pourrait constituer une saison réussie, il a clairement placé l’Europe dans le viseur. « Je regarde en haut. La septième place, ce serait formidable. On regarde l’Europe », a-t-il déclaré.

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Pour atteindre cette ambition, Cohen compte notamment sur l’association entre joueurs expérimentés et jeunes éléments. Il cite Axel Witsel, arrivé à 37 ans, comme un joueur capable d’apporter son expérience, mais aussi Coulibaly et Mandza, qu’il souhaite voir progresser. « On a aussi de très bons jeunes. Avec Coulibaly et Mandza. On va les pousser », a-t-il précisé.

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L’enjeu dépasse également le terrain puisque le dirigeant veut recréer de l’engouement autour du Gym. « On ne pourra remplir que si on a des résultats et un jeu attractif », estime-t-il. En parallèle, la vente de l’OGC Nice reste d’actualité. Maurice Cohen précise que Jean-Claude Blanc, CEO d’INEOS, gère le dossier et confirme l’existence de contacts avec certains groupes. « Pour l’instant, on avance sans savoir qui sera le prochain propriétaire du club demain », a-t-il indiqué. Malgré cette incertitude, le président résume le nouveau cap niçois : « On veut juste être un club normal avec des ambitions. »