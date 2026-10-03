Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Jocelyn Blanchard visé par une enquête à l’ESTAC

Jocelyn Blanchard, ancien joueur et directeur sportif du RC Lens, fait l’objet de plusieurs signalements internes à l’ESTAC, où il occupe depuis juillet le poste de directeur sportif. Des salariées lui reprochent notamment des remarques à caractère sexiste et des gestes jugés déplacés.

RC Lens : Que reproche-t-on à Jocelyn Blanchard ?

Selon les informations de L’Est-Éclair, plusieurs salariées de l’ESTAC ont effectué des signalements concernant le comportement de Jocelyn Blanchard depuis son arrivée à Troyes. Des remarques sexistes, des sous-entendus ainsi que des gestes jugés déplacés sont notamment évoqués.

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Les faits rapportés auraient créé un malaise au sein des bureaux du club. D’après les informations rapportées par la presse, certaines attitudes verbales et physiques auraient été constatées rapidement après l’arrivée du directeur sportif dans l’Aube. La direction de l’ESTAC a reçu les différentes personnes concernées et le comité social et économique du club a également été informé de la situation. Jusque là, il faut retenir que ce ne sont que de signalements internes. Aucune procédure judiciaire n’a été engagée et aucune décision de justice ne s’est prononcée sur les faits rapportés.

Pourquoi le City Football Group s’intéresse-t-il au dossier ?

La situation a pris une nouvelle tournure avec la venue à Troyes d’Elisa Sicking-Bressler, responsable du « safeguarding » au sein du City Football Group, propriétaire de l’ESTAC. Venue de Manchester, elle était présente au club les mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre pour suivre le dossier. Le « safeguarding » désigne au sein du CFG un dispositif destiné notamment à prévenir et traiter les situations d’abus, de violences et de harcèlement. Sa responsable a donc été dépêchée à Troyes après les différents signalements concernant le directeur sportif.

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Le club a été sollicité au sujet de cette situation, tout comme Jocelyn Blanchard, mais aucun des deux n’avait souhaité s’exprimer dans l’immédiat. L’ESTAC a indiqué qu’il communiquerait lorsqu’il disposerait d’éléments « solides et vérifiés ». Les conclusions du processus interne restent donc à établir.

Quel parcours Jocelyn Blanchard a-t-il connu au RC Lens ?

Avant de rejoindre la direction sportive de l’ESTAC, Jocelyn Blanchard avait occupé plusieurs fonctions dans le football professionnel. L’ancien milieu de terrain a notamment porté le maillot du RC Lens durant quatre saisons, de 1999 à 2003, après des passages par le FC Metz et la Juventus Turin. Après sa carrière de joueur, il a retrouvé le Racing au début des années 2010 dans le rôle de directeur sportif. Il a ensuite poursuivi son parcours dans ce secteur en Belgique puis à Dunkerque, avant d’être nommé à Troyes.

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L’ESTAC avait officialisé son arrivée le 17 juillet 2026, en mettant notamment en avant son expérience du football professionnel et son passage au RC Lens. Quelques mois après sa prise de fonction, son nom se retrouve ainsi au centre de signalements internes dont l’enquête se poursuit au sein du club aubois.