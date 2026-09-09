Mercato FC Nantes : Kita accélère pour deux gardiens de but

Alexis Mirbach contracte une grave blessure au FC Nantes. Les Kita ciblent deux gardiens de but comme joker pour pallier son absence.

Mercato FC Nantes : Kita cible deux gardiens de but

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La blessure d’Alexis Mirbach force la direction du FC Nantes à réagir. Pour épauler Maxime Dupé et stimuler la concurrence dans les cages, le club cherche activement un nouveau portier. La piste menant à Gaëtan Poussin étant désormais abandonnée, un autre visage familier refait surface en coulisses, selon David Phelippeau.

Libre de tout contrat, Patrik Carlgren insiste auprès des dirigeants de Nantes pour revenir sur les bords de l’Erdre. L’information vient du journaliste David Phelippeau. La saison dernière, le Suédois de 34 ans occupait déjà le rôle de doublure chez les Canaris.

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Cette option offre une réintégration immédiate et sans indemnité de transfert. Son bilan nantais laisse un souvenir mitigé. Si certains fans saluent son état d’esprit exemplaire et ses interventions solides, d’autres doutent de son niveau réel.

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La direction cherche une réelle rivalité pour le poste de numéro 1, pas un simple appoint. Carlgren connaît le vestiaire, le championnat et la maison nantaise. Reste à savoir si ces garanties suffiront à convaincre les décideurs du club. Patrik Carlgren, lui, semble décidé à retrouver les bords de l’Erdre.