Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Poirier valide Dupé, Carlgren ne change rien

‎Le FC Nantes conservera Maxime Dupé dans ses buts pour le déplacement à Sochaux, malgré le retour de Patrik Carlgren. Grégory Poirier a confirmé sa confiance envers son gardien, qui reste donc le numéro 1 nantais à ce stade.

‎FC Nantes : Dans les buts nantais, Dupé reste encore le numéro 1

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‎‎Le débat pouvait rapidement s’installer. Avec le retour de Patrik Carlgren, libre après son départ du FC Nantes, une concurrence semblait possible. Pourtant, Grégory Poirier a rapidement éteint l’incendie : Maxime Dupé gardera les cages nantaises lors de la prochaine rencontre.‎

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‎Cette position apparaît dans la continuité des dernières prestations du portier français. Une tendance confirmée sans détour par l’entraîneur nantais en conférence de presse. Poirier s’est notamment montré particulièrement clair sur la question : « Je suis très satisfait de la performance de Maxime Dupé et il sera dans les buts », a-t-il confié.

Dupé garde la main malgré ‎Carlgren

‎‎Le retour de Carlgren ne signifie donc pas un changement immédiat. Le Suédois doit surtout permettre au FC Nantes de disposer d’une solution supplémentaire après la longue indisponibilité d’Alexis Mirbach. Son expérience peut être précieuse, mais elle ne bouleverse pas la décision du technicien.

⌙ Patrik est de nouveau Jaune et Vert.



📍 Café Joyeux Nantes pic.twitter.com/RBftBbxBsn — FC Nantes (@FCNantes) September 10, 2026

‎‎Grégory Poirier a surtout insisté sur le travail effectué par Dupé après une période plus compliquée. « C’est quelqu’un qui a été en difficultés, mais qui a travaillé dur », a expliqué l’entraîneur des Canaris, avant de juger sa dernière prestation irréprochable à ses yeux.

‎‎Une concurrence qui pourrait pourtant renaître

‎‎Pour l’instant, Dupé possède donc une longueur d’avance. Mais dans une saison longue, une hiérarchie de gardiens n’est jamais gravée dans le marbre. Les performances, les blessures et l’adaptation de Carlgren peuvent encore modifier la donne.

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‎‎Le contexte est d’autant plus intéressant que le FC Nantes vient de rappeler un joueur qui connaît parfaitement l’environnement nantais. La pression sera donc réelle sur Dupé, mais cette concurrence peut aussi pousser le titulaire à maintenir un niveau élevé.

‎‎Ce que cette décision dit du choix de Poirier

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‎‎Poirier privilégie aujourd’hui la continuité. Son message est simple : un gardien qui répond aux attentes conserve naturellement sa place. « Il a toute ma confiance », a-t-il encore affirmé au sujet de Dupé. Reste à voir jusqu’à quand gardera-t-il ce statut d’intouchable aux yeux de son entraineur, dans un club en pleine galère.