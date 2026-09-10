Mercato FC Nantes :  Patrik Carlgren arrive, Maxime Dupé sous pression

Ça se bouscule pour le poste de gardien numéro 1 au FC Nantes. Maxime Dupé est en danger, Patrik Carlgren pourrait devenir le nouveau patron dans les cages.

Mercato FC Nantes : Rude concurrence entre Patrik Carlgren et Maxime Dupé

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Le retour annoncé de Patrik Carlgren au FC Nantes chamboule tous les plans. Entraîneur des Canaris, Grégory Poirier hésite désormais pour le numéro 1 au poste de gardien de but, selon Mohamed Toubache-Ter.

La blessure d’Alexis Mirbach a d’abord forcé les dirigeants à prospecter en urgence. Après plusieurs pistes étudiées, dont Gaëtan Poussin, Patrik Carlgren sera le joker choisi. Une question brûle sur toutes les lèvres : quel rôle jouera-t-il exactement à Nantes ?

L’Équipe et Ouest-France annoncent Carlgren comme la doublure idéale de Maxime Dupé. Le Suédois connaît bien le club, maîtrise la Ligue 1 et apporte une concurrence expérimentée. Mohamed Toubache-Ter contredit cette version. Sur X, le spécialiste du mercato l’assure à un supporter : « Nantes ne recherche pas de 1 bis mais un gardien titulaire ».

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Si Toubache-Ter dit vrai, le FC Nantes vise un numéro un indiscutable pour le onze de Grégory Poirier. Les dirigeants pourraient encore chercher un portier capable de s’imposer. Le Suédois ne serait donc qu’une option supplémentaire.

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Mohamed Toubache-Ter a également confirmé que la piste Gaëtan Poussin était sérieuse. Alors qu’un supporter s’interrogeait sur l’intérêt du FC Nantes pour le gardien du Red Star, le spécialiste des transferts a révélé que des contacts avaient bien été établis. Face au refus du Red Star de négocier, Nantes s’est rabattu sur le portier suédois.

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Patrik Carlgren ne manque pas d’atouts. Il connaît la maison jaune. Son expérience peut aussi être utile à une équipe nantaise qui cherche encore à retrouver de la stabilité après sa descente en Ligue 2. Mais si Nantes cherche un vrai patron pour ses cages, la signature du Suédois ne résoudra pas totalement le problème.