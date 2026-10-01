OGC Nice : Mohamed Abdelmonem quitte le rassemblement pour Gym

Mohamed Abdelmonem a quitté le rassemblement de l’Égypte après un accord entre l’OGC Nice et le staff de la sélection, afin de préserver son état de forme et son intégrité physique. Le défenseur va désormais poursuivre sa préparation avec le Gym.

OGC Nice : Pourquoi Mohamed Abdelmonem a-t-il quitté l’Égypte ?

L’OGC Nice a annoncé ce jeudi le départ de Mohamed Abdelmonem du rassemblement de l’équipe d’Égypte. Le club azuréen précise que cette décision a été prise d’un commun accord avec le staff de la sélection afin de préserver la condition physique du défenseur et d’éviter tout risque pour son intégrité physique.

Lire aussi : Stade Rennais : Alidu Seidu rejoint Nice comme joker (Off)

À voir

OM : Bonne nouvelle, Gouiri vers un retour contre Troyes

Abdelmonem avait été convoqué durant cette trêve internationale, mais il n’est pas entré en jeu lors du match nul contre l’Angola (0-0). Il n’a ensuite pas accompagné les Pharaons au Soudan du Sud, où l’Égypte devait disputer une rencontre des éliminatoires de la CAN 2027. Le joueur a finalement quitté le rassemblement avant le match amical prévu contre l’Afrique du Sud.

Avant la trêve, le défenseur avait retrouvé une place importante avec Nice. Après 484 jours loin de la Ligue 1, Mohamed Abdelmonem avait retrouvé le championnat avec le Gym et même débuté une rencontre comme titulaire. Sa situation physique reste donc suivie avec attention par son club, qui souhaite le voir poursuivre sa préparation dans de bonnes conditions.

Pourquoi la pelouse synthétique inquiétait-elle pour Abdelmonem ?

La décision est liée aux conditions dans lesquelles devait se jouer la rencontre au Soudan du Sud. L’OGC Nice explique que la pelouse synthétique a notamment pesé dans les discussions avec le staff égyptien, avec la volonté commune de ne prendre aucun risque concernant la santé du défenseur.

Cette précaution est prise puisqu’Abdelmonem a déjà été opéré des ligaments croisés antérieurs. Les recommandations médicales avaient déconseillé sa participation à une rencontre sur une surface synthétique. Dans son communiqué, Nice souligne plus largement l’attention portée à la santé, à la récupération et à l’intégrité physique de ses joueurs internationaux. Le club remercie également le staff égyptien pour sa compréhension et les échanges menés durant le rassemblement.

Quel est le contexte autour du départ de Mohamed Abdelmonem ?

Le départ d’Abdelmonem est annoncé quelques jours après celui de Mohamed Salah, qui avait également quitté le rassemblement égyptien après le nul contre l’Angola. La Fédération égyptienne avait alors expliqué que l’attaquant ne participerait pas au match disputé sur la pelouse synthétique du Soudan du Sud.

À voir

Mercato AS Monaco : 25 M€, Koopmeiners pourrait débarquer cet hiver

Dans le cas d’Abdelmonem, aucune explication officielle de la Fédération égyptienne n’a été publiée. Le journaliste Ahmed Choubir a de son côté évoqué à la radio une « grande contrariété » entre le défenseur et les staffs technique et administratif de la sélection, affirmant que son absence du match contre l’Afrique du Sud était également actée.

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Hatem Ben Arfa approché pour rejouer à 39 ans

Lire aussi : Mercato OGC Nice : c’est officiel, Mohammed Amoura est Niçois !

À voir

Vente FC Nantes : Tavares rattrapé par son échec avec l’ASSE

Ces propos apportent une autre lecture de la situation, mais le communiqué de Nice présente le départ comme une décision concertée avec le staff égyptien. Abdelmonem va désormais retrouver son club pour poursuivre son travail et préparer les prochaines échéances.