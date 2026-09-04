Mercato FC Nantes :  Albert Sánchez en colère contre Kita

Le départ de Thomas Robinet passe mal à Dunkerque. Parti au FC Nantes, l’attaquant laisse un vide que l’USLD n’a pas réussi à combler. Une situation qui agace fortement le coach Albert Sánchez.

Mercato FC Nantes : Albert Sánchez ne digère pas le départ de Thomas Robinet

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Colère noire à Dunkerque. Le départ précipité de Thomas Robinet vers le FC Nantes, conclu dans les ultimes minutes du mercato, laisse un vide immense et un entraîneur furieux. En déboursant 1,5 million d’euros pour attirer l’ancien Sochalien, le club nantais boucle ainsi son recrutement estival.

L’attaquant devient la douzième recrue des Canaris. Il rejoint un effectif déjà bien remanié, qui a vu débarquer de nombreux nouveaux visages cet été : Dupé, Younoussa, Perrin, Corredor, Cafaro, Sow, Joujou, Hachem, Pierret, Cherni et Doucouré. Mais du côté de l’USLD, la pilule ne passe pas. Aucun successeur n’étant arrivé avant la fermeture du marché, Albert Sánchez ne cache plus son dépit.

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Présent en conférence de presse ce mercredi avant de défier Clermont lors de la cinquième journée de Ligue 2, le technicien dunkerquois a vivement déploré cette perte. « Thomas Robinet est une grande perte. La fin de mercato a été terrible pour nous. (…) Pour l’équipe, pour les supporters, ce n’est pas un bon message. Notre meilleur attaquant n’est pas remplacé. », a-t-il dit.

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Thomas Robinet, quant à lui, tourne déjà la page. Ses premiers pas sous le maillot nantais sont attendus dès lundi face à l’AS Nancy Lorraine. Le technicien du FC Nantes, Grégory Poirier compte sur ce détonateur offensif pour faire très mal aux adversaires en Ligue 2.