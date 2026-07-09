Mercato : Thiago Scuro avertit le PSG pour Maghnes Akliouche

Alors que diverses sources annoncent un accord contractuel entre le PSG et Maghnes Akliouche, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, est sorti du silence pour son milieu offensif de 24 ans.

Mercato : Thiago Scuro met la pression au PSG pour Maghnes Akliouche

C’est désormais un secret de polichinelle : le Paris Saint-Germain veut recruter Maghnes Akliouche pour pallier le départ attendu de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid et le milieu offensif de l’AS Monaco a déjà donné son accord à Luis Enrique pour intégrer l’effectif parisien dès cet été.

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D’après diverses sources, l’international français et le PSG se sont mis d’accord sur les termes d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé cette tendance, rapportant notamment que le numéro 11 de l’AS Monaco rêvait du Paris SG depuis un bon moment.

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« Maghnes Akliouche, c’est de plus en plus chaud ? Oui. Ça fait un moment qu’il veut venir Maghnes Akliouche. Il voulait venir déjà la saison passée, mais il n’y avait pas de place dans l’effectif du PSG », a déclaré le spécialiste mercato au micro de l’After Foot sur RMC. Pour autant, rien n’est encore véritablement tranché dans ce dossier, puisque le club monégasque ne compte pas du tout faire cadeau au PSG.

Thiago Scuro : « Monaco est prêt à garder Akliouche »

Présent en conférence de presse ces dernières heures, Thiago Scuro a fait le point sur le mercato de l’AS Monaco. Interrogé sur l’avancée des négociations avec Luis Campos pour le transfert de Maghnes Akliouche, le directeur général de l’ASM a envoyé un message très clair au Paris SG : sans un bon accord, le club du Rocher gardera son joueur.

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« Monaco est prêt à garder Akliouche s’il n’y a pas de bon accord. Les profils comme Balogun, Akliouche, Camara intéressent. Si on trouve un accord qui convient à Monaco, cela peut se faire très vite. Sinon, il n’y aura rien. Mais il y a des discussions tous les jours. C’est le moment pour cela », a commenté le dirigeant brésilien. Pour céder Akliouche, le club formateur de Kylian Mbappé exigerait une somme de 50 millions d’euros.

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Problème, le Paris Saint-Germain ne propose pour le moment que 35 millions d’euros. Reste maintenant à voir si le double champion d’Europe va accepter de rehausser son offre ou abandonner cette piste. Affaire à suivre…