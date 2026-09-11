Accueil - RC Lens - RC Lens : Au bout du suspense, Lens renverse le Slavia Prague

Le RC Lens s’est imposé 3-2, sur la pelouse du Slavia Prague pour son grand retour en Ligue des champions. Pourtant menés 2-1 à la 90e minute, les Sang et Or n’ont rien lâché et sont parvenus à renverser les Tchèques en l’espace de deux minutes.

Slavia Prague – RC Lens : Mené deux fois au score, Lens vient à bout du Slavia au terme d’un match compliqué

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Victoire triomphale du RC Lens en terre tchèque. Hier soir, au Sinobo Stadium de Prague, Lens s’est imposé, dans la douleur, face au Slavia Prague pour débuter sa campagne européenne. En supériorité numérique pendant pratiquement toute la seconde période, les Nordistes ont su trouver les ressources nécessaires pour venir à bout d’une vaillante équipe du Slavia.

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Première alerte pour la jeune arrière-garde lensoise dès le coup d’envoi ; heureusement pour Lens, le tir de Danijel Sturm manque de précision. Secoués depuis l’entame de la rencontre, les Sang et Or se réveillent à la demi-heure de jeu. Sur un corner du capitaine Florian Thauvin, Matthieu Udol reprend le ballon de la tête, mais manque de puissance pour inquiéter Jakub Markovic (31e).

Dominateurs, les Tchèques pensent enfin ouvrir le score, mais le but d’Emmanuel Ayaosi est refusé pour une main de l’attaquant nigérian (36e). Lens a eu chaud et réagit avant la mi-temps sur une frappe lointaine de Thauvin, détournée par le portier du Slavia (40e).

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Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge à la pause, mais le second acte promet d’être beaucoup plus mouvementé.

Une fin de match renversante

La seconde période commence sur les chapeaux de roue avec l’expulsion du défenseur tchèque Mikulas Konecny (49e). Rentré en jeu avant la pause, le jeune défenseur du Slavia est exclu pour avoir empêché Abdallah Sima de partir seul au but. Malgré leur infériorité numérique, les Tchèques confirment leur domination et ouvrent le score par le biais d’un somptueux enroulé pied gauche de Danijel Sturm (51e).

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À 11 contre 10, les visiteurs poussent et sont enfin récompensés avant le dernier quart d’heure par l’ancien joueur du Slavia, Abdallah Sima (74e). Le Slavia croit encore à ses chances de succès et parvient miraculeusement à reprendre l’avantage à la fin du temps réglementaire (87e). Sur un corner mal repoussé par Robin Risser, l’inévitable Sturm s’offre un doublé et fait exulter le Sinobo Stadium.

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Alors que le Slavia pense tenir sa première victoire en LDC depuis 2007, Lens ne lâche rien et égalise une nouvelle fois sur une tête parfaite du capitaine Thauvin, qui trouve enfin le chemin des filets (90+1e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul logique au vu du scénario, le RC Lens met fin aux espoirs tchèques sur une frappe limpide de Ruben Aguilar (90+3e).

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Le Slavia ne reviendra pas et s’incline au bout du suspense 3-2 face à des Sang et Or opportunistes en fin de rencontre.

Dino Toppmöller : « C’est un match de fou. »

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur allemand, Dino Toppmöller, est revenu sur la victoire renversante de son équipe en toute fin de partie : « C’est un match de fou. Quand on joue ici, ce n’est pas facile car ils mettent la pression avec le public. Il y a eu beaucoup de duels, de touches, de corners, mais on a montré du caractère avec beaucoup de jeunes. Après deux défaites en L1, revenir ici avec la victoire. Chapeau ! Je suis très fier de ce que l’équipe a fait », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

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L’ancien technicien de Francfort ne s’attendait pas à gagner ce match dans les dernières minutes : « Après le 2-1, j’ai poussé l’équipe car je savais que ce n’était pas fini. Je ne pensais pas gagner, mais je pensais qu’on pouvait marquer un but », confie-t-il en toute honnêteté.

Une fierté partagée par son capitaine et buteur du soir, Florian Thauvin : « Franchement, félicitations à l’équipe. On a eu du mental ce soir, on sortait d’une période difficile. Réagir comme on l’a fait aujourd’hui, ça va nous faire beaucoup de bien. On s’est battus comme des lions jusqu’au bout, on n’a rien lâché, on a été récompensés par cette victoire. Ça fait plaisir », a-t-il ajouté au micro de Canal+.

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