Accueil - RC Lens - RC Lens : Dino Toppmöller très remonté après le nul au Mans

Mené 2-0 au Mans dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1, le RC Lens a dû se contenter d’un nul (2-2) après une première période qui a fortement irrité Dino Toppmöller, lequel a décidé de remplacer trois joueurs dès la pause. Michal Skoras, Michaël Cuisance et Odsonne Édouard ont ainsi cédé leur place à Mezian Mesloub, Franjo Ivanovic et Amadou Haïdara.

RC Lens : Dino Toppmöller très en colère à la pause

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Quatre jours après son incroyable victoire contre le Slavia Prague (3-2) en Ligue des champions, le RC Lens a vécu une entame bien différente au Mans. Menés de deux buts, les Sang et Or ont affiché un visage qui n’a pas du tout convaincu leur entraîneur. « J’étais très fâché », a reconnu Dino Toppmöller après la rencontre face à la presse, avant d’ajouter : « D’ordinaire, je vous réponds. Mais là, c’est mieux de ne pas vous dire ce que j’ai dit aux joueurs. »

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Le technicien allemand refuse toutefois de considérer la fatigue du déplacement européen comme une justification suffisante. « On n’est pas contents du résultat, et surtout pas de la première période, ratée complètement. OK, avec la fatigue, le voyage à Prague et six matchs déjà disputés. Mais on ne peut pas commencer un match comme ça. »

Trois changements pour relancer le RC Lens

La colère de Dino Toppmöller s’est rapidement traduite dans ses choix. Dès la mi-temps, Michal Skoras, Michaël Cuisance et Odsonne Édouard ont été remplacés.

Mezian Mesloub, Franjo Ivanovic et Amadou Haïdara ont apporté davantage d’intensité après la pause et participé au réveil d’une équipe jusque-là méconnaissable. Ces sorties précoces ne permettent toutefois pas d’affirmer que les trois joueurs sont définitivement ciblés par leur entraîneur.

Toppmöller regrette de n’avoir pas gagné

Grâce à ses ajustements, le RC Lens a finalement réussi à revenir à hauteur du Mans. Dino Toppmöller reconnaît l’amélioration de son équipe, tout en regrettant de ne pas avoir réussi à obtenir davantage : « je ne suis pas satisfait. On était venu au Mans pour gagner, on n’a pas réussi. C’est notre faute car on a raté la première période. On n’a pas joué avec l’intensité voulue. »

L’entraîneur lensois a également souligné les difficultés rencontrées par sa défense, encore une fois remaniée. Entre les blessures, les suspensions et le manque de rythme de certains éléments, il doit composer avec un secteur particulièrement instable. Au Mans, Ismaëlo Ganiou était blessé et Souleymane Sagnan suspendu, tandis que Jonathan Gradit retrouvait la compétition après une longue absence.

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Malgré ces circonstances, Toppmöller refuse d’y voir une excuse : « pour gagner, il faut bien jouer pendant les deux mi-temps et non qu’une seule. » Le point ramené de la Sarthe permet donc à Lens d’éviter la défaite, mais la première période a clairement laissé l’entraîneur allemand sur sa faim.

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