Mercato OM : Après Balerdi, l’AS Rome fonce sur Hojbjerg !

L’AS Rome ne compte pas s’arrêter à Leonardo Balerdi. Le club italien tenterait désormais de déloger Pierre-Emile Hojbjerg de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : L’AS Rome tente de signer aussi Hojbjerg !

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L’Olympique de Marseille connait des heures décisives en cette ultime journée de mercato. Sa priorité absolue est de renflouer ses caisses afin de satisfaire les exigences de la DNCG. Le club phocéen a quasiment fait une croix sur l’arrivée de nouvelles recrues. Mais l’opération dégraissage continue avec un dossier brûlant, celui de Pierre-Emile Hojbjerg.

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Le milieu de terrain danois a déjà refusé plusieurs offres alléchantes cet été. La proposition de Newcastle a été insuffisante pour le faire changer d’avis, au grand dam de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM aimerait se débarrasser de lui avant la fermeture du mercato. Et son souhait pourrait finalement s’accomplir. Après la Juventus Turin, c’est au tour de l’AS Rome de passer concrètement à l’offensive.

Une priorité pour remplacer Manu Koné

Le journaliste Gianluca Di Marzio l’assure, le club romain a fait de Pierre-Emile Hojbjerg sa cible prioritaire pour compenser un éventuel départ de Manu Koné. L’entraîneur Gian Piero Gasperini apprécie grandement l’expérience et l’impact du joueur de 31 ans.

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Les excellents rapports entre les deux écuries ont récemment accéléré le prêt de Leonardo Balerdi à la Roma. Une seconde opération se profile donc entre les deux clubs. L’Olympique de Marseille étant déterminé à boucler ce transfert avant la clôture du marché.