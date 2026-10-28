Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : la Brigade Loire punie, la tribune Loire fermée

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Trois semaines après son retour à la Beaujoire, la Brigade Loire vaut déjà une nouvelle sanction au FC Nantes. La commission de discipline de la LFP a prononcé ce mercredi la fermeture partielle de la tribune Loire pour un match ferme, après un usage massif d’engins pyrotechniques.

Quelle sanction pour la tribune Loire du FC Nantes ?

La décision prend effet le mardi 3 novembre. Le calendrier épargne donc la réception de Clermont, ce vendredi. C’est la venue de Grenoble, le samedi 21 novembre, qui devrait se jouer avec une partie du virage nantais vide.

Les faits retenus remontent à la défaite contre Dunkerque (2-3), le 17 octobre, lors de la 9e journée de Ligue 2. Une semaine plus tôt, pour le retour du groupe face à Reims (0-0), plusieurs fumigènes avaient déjà été allumés au coup d’envoi, en même temps qu’un grand tifo et une banderole hostile au projet de rachat du club par Paulo Tavares.

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Brigade Loire : une récidive cinq mois après Nantes-Toulouse

Ce dossier ne part pas de zéro. Le 17 mai, la rencontre entre le FC Nantes et Toulouse, dernière journée de Ligue 1, avait été arrêtée au bout de quelques minutes après des jets d’engins pyrotechniques et un envahissement de la pelouse. La LFP avait validé un score de 0-0, puis infligé un match à huis clos et deux matchs de fermeture de la tribune Loire.

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Les ultras avaient ainsi manqué les trois premières réceptions de la saison, contre le Red Star, Rodez et Nancy. Sans eux, les Canaris avaient perdu les deux premières, avant de s’imposer face à Nancy.

Le FCN n’est pas le seul club de Ligue 2 visé par la commission ce mercredi. Montpellier perd une partie de sa tribune Étang de Thau pour un match, après les fumigènes qui ont retardé puis interrompu sa victoire à Rodez. Le Red Star, lui, devra fermer entièrement la tribune Nord du stade Bauer, après l’interruption de sa défaite contre Saint-Etienne.

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Pourquoi cette sanction tombe mal pour le FCN

Sur le terrain, Nantes se prive de son kop le plus bruyant au moment où les résultats ne suivent pas. Le revers contre Dunkerque à domicile, puis la défaite à Saint-Etienne (1-0), ont alourdi l’ambiance autour d’un groupe qui comptait sur la Beaujoire pour relancer sa saison.

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Hors du terrain, le timing est tout aussi délicat. La vente du club n’en finit pas et la Brigade Loire a déjà dit en tribune ce qu’elle pensait d’un des repreneurs. Une partie de virage fermée, ce sont aussi des recettes en moins pour un club dont la cession reste suspendue au feu vert de la DNCG.

Avec deux dossiers disciplinaires en cinq mois, un nouvel écart exposerait le club à une sanction plus lourde, jusqu’au huis clos déjà subi en début de saison. Toute l’actualité du FC Nantes est à suivre sur notre page dédiée.