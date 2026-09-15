Accueil - Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : C’est fait, Thâo Mouapa Mwa Meuraillon a signé

Un nouveau talent s’engage sur le long terme avec le Stade Rennais. Le gardien Thâo Mouapa Mwa Meuraillon a signé son tout premier contrat professionnel.

Mercato Stade Rennais : Thâo Mouapa Mwa Meuraillon devient pro

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais mise encore sur sa formation. Le club breton a officialisé ce mardi la signature du premier contrat professionnel de Thâo Mouapa Mwa Meuraillon, jeune gardien de 16 ans. Le portier s’est engagé jusqu’en juin 2030.

Arrivé au centre de formation rennais en 2024, le Niortais d’origine a montré de très belles qualités. International français chez les U16 puis les U17, il a notamment remporté le tournoi de Montaigu en 2025. Avec Rennes, il a évolué successivement avec les U17 et les U19.

À voir

OL : Kaïl Boudache, les coulisses de sa signature à Lyon

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais attend le jackpot pour Yassir Zabiri

Ses performances ont convaincu le staff de lui ouvrir les portes du groupe professionnel. Thâo Mouapa Mwa Meuraillon a fait ses premiers pas avec l’équipe pro cet été. « Je suis très content de signer ce premier contrat professionnel, j’espère que c’est le début d’une longue aventure », a confié Thâo Mouapa Mwa Meuraillon dans le communiqué du club.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Deux géants italiens ciblent Szymanski

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu attendu à Nice

À voir

Mercato : Coup de tonnerre, le RC Lens vire Dino Toppmöller

Le Rennais sait toutefois que le plus dur commence désormais. « Il reste beaucoup de travail, je dois enchaîner les matchs pour continuer à gagner de l’expérience », a-t-il ajouté. Le jeune portier a également apprécié son immersion avec les professionnels à Rennes. Il décrit un groupe très accueillant et souligne la différence de rythme avec les catégories de jeunes. « C’est un niveau où tout va plus vite, où il faut prendre l’information avant et comprendre plus rapidement », explique-t-il.