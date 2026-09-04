Stade Rennais :  Mahamadou Nagida va disputer la Ligue Europa

Mahamadou Nagida pourra bien participer à la campagne européenne du Stade Rennais. Son nom n’apparaissait simplement pas sur la liste A transmise à l’UEFA.

Stade Rennais : Mahamadou Nagida est retenu pour la Ligue Europa

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Pas de panique pour Mahamadou Nagida. Le défenseur disputera bien la Ligue Europa avec le Stade Rennais, selon les informations du journaliste Guillaume Lainé. Si son nom manquait sur la liste A transmise à l’UEFA, le problème a vite trouvé sa réponse.

L’absence du joueur a d’abord surpris les supporters, inquiets de ne voir figurer que ses coéquipiers comme Alidu Seidu ou Djaoui Cissé. Le journaliste Guillaume Lainé a rapidement dissipé les doutes en précisant que le club avait inscrit Nagida sur la liste B. Cette démarche purement réglementaire ne remet pas en cause sa participation.

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Franck Haise conserve donc toutes ses options tactiques. Sa disponibilité est confirmée. Le latéral reste éligible dès l’ouverture de la compétition. Le staff conserve sa profondeur de banc pour alterner entre Ligue 1 et coupes. L’écartement sportif est définitivement écarté.

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Cette mise au point rassure le club breton. Avec un calendrier très dense cette saison, compter sur l’intégralité du groupe évitera une fatigue précoce. Le dossier est désormais clos et Rennes peut aborder sereinement son aventure européenne.