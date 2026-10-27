Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Lamine Yamal 3e du Ballon d’Or : son oncle ne digère pas

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Il était venu à Londres avec ses parents, son petit frère, sa compagne et une délégation du FC Barcelone. Lamine Yamal en est reparti avec le trophée Kopa et une troisième place au Ballon d’Or 2026, derrière Harry Kane et Kylian Mbappé. Le joueur a fait bonne figure. Son entourage, beaucoup moins.

Lamine Yamal beau joueur sur la scène du Palladium

Thierry Henry, en lui remettant le Kopa, son troisième d’affilée, lui a demandé en souriant si c’était bien le trophée qu’il espérait ce soir-là. Le Barcelonais a préféré parler d’un coéquipier : « Pau Cubarsí aurait mérité de remporter ce trophée. Je remercie mon club et ma sélection. »

Il a ensuite applaudi Harry Kane, couronné des mains de Ronaldo. Les plans de coupe de la réalisation, pendant le discours de l’Anglais, montraient pourtant un garçon de 19 ans qui encaissait le coup.

L’oncle de Lamine Yamal : « Il se passe quelque chose »

Le lendemain, c’est son oncle Abdul qui a pris la parole, au micro de l’émission espagnole El Chiringuito. « Je ne comprends rien, il se passe quelque chose », a-t-il lâché, avant d’assurer que son neveu « reste le meilleur » et qu’« il n’y a personne comme lui ».

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Le scénario a un air de déjà-vu. En 2025, deuxième derrière Ousmane Dembélé, Yamal avait déjà vu son père, Mounir Nasraoui, contester publiquement le verdict. Deux éditions, deux podiums, et à chaque fois la famille monte au créneau pendant que le joueur s’en tient aux remerciements.

Pourquoi le titre de champion du monde n’a pas suffi

Sur le papier, son dossier tenait la route. L’Espagne a battu l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0), sur un but de Ferran Torres, classé 16e. Mais les 100 jurés, un journaliste par pays, devaient d’abord juger les performances individuelles et le caractère décisif du joueur. Le palmarès collectif ne venait qu’en deuxième critère.

Sur ce terrain, Kane présentait 73 buts en 65 matches avec le Bayern Munich, avant de conduire l’Angleterre à la troisième place du Mondial. Mbappé, lui, a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec 10 réalisations. Face à ces chiffres, le titre mondial de Yamal n’a pas pesé assez lourd.

À 19 ans, il compte déjà deux podiums et trois trophées Kopa. Les réactions des autres stars du continent sont à suivre dans notre rubrique football européen.

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