C3 : Changement de date confirmé pour Stade Rennais-Olympiacos

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Le Stade Rennais affrontera finalement l’Olympiacos le mercredi 4 novembre à 16h30 au Roazhon Park, au lieu du jeudi 5 novembre à 18h45. Cette modification, officialisée ce mardi, fait suite à une décision de la préfecture d’Ille-et-Vilaine liée aux mouvements sociaux annoncés.

Stade Rennais-Olympiacos : Le Roazhon Park change de programme avant le choc européen

Le calendrier européen du Stade Rennais connaît un ajustement majeur. Initialement programmée le jeudi 5 novembre à 18h45, la rencontre face à l’Olympiacos se disputera finalement la veille, à 16h30. Le club breton a confirmé cette modification dans un communiqué publié sur son site officiel.

Cette décision fait suite à l’interdiction prononcée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui invoque des impératifs de sécurité en raison des mouvements sociaux annoncés le jeudi 5 novembre. L’UEFA a donc reprogrammé cette affiche de Ligue Europa au mercredi 4 novembre, avec un coup d’envoi fixé à 16h30 au Roazhon Park. Le changement est désormais officiel, les supporters doivent revoir leur organisation pour assister à cette quatrième journée de la phase de ligue.

Sécurité renforcée, horaire inhabituel pour les supporters

Derrière ce changement de calendrier se trouve une contrainte sécuritaire. Les mouvements sociaux prévus le jeudi 5 novembre nécessitent une mobilisation des forces de l’ordre. Dans ces conditions, la préfecture a estimé que les garanties nécessaires à l’organisation de la rencontre n’étaient pas réunies. L’UEFA a ensuite arrêté une nouvelle programmation conformément à sa réglementation.

Pour le public rennais, l’horaire retenu constitue toutefois une difficulté concrète. Un coup d’envoi à 16h30, en pleine semaine, peut compliquer la présence des supporters salariés et des personnes scolarisées. Si la rencontre conserve son cadre européen, elle perd le créneau habituel d’une soirée de football, plus accessible à une partie du public. Le calendrier est fixé, mais ses conséquences sur l’affluence restent à mesurer.

Une billetterie adaptée pour préserver l’ambiance populaire

Conscient des contraintes liées à cette reprogrammation, le Stade Rennais a annoncé une mesure destinée à maintenir le caractère festif et populaire de cette affiche. Le club prévoit une politique de billetterie spécifique en direction du jeune public et des clubs amateurs. L’objectif est de favoriser la présence de ces catégories de spectateurs malgré le nouvel horaire.

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Les modalités précises de cette opération n’ont cependant pas encore été communiquées. Les tarifs, les conditions d’accès et les éventuelles modalités de réservation restent à préciser. Le Stade Rennais devra donc détailler son dispositif pour permettre aux publics concernés de s’organiser.

Un rendez-vous européen maintenu, mais des détails attendus

Le déplacement de la rencontre ne modifie ni l’adversaire ni le lieu du match. L’Olympiacos reste attendu au Roazhon Park pour la quatrième journée de la phase de ligue. Seule la programmation évolue, avec un décalage d’une journée et un horaire avancé de plus de deux heures par rapport au créneau initial.

Le principal enjeu immédiat concerne désormais l’organisation pratique autour du match. Entre les impératifs de sécurité, les contraintes professionnelles et scolaires des supporters et les mesures annoncées pour la billetterie, plusieurs éléments doivent encore être précisés. Le Stade Rennais dispose désormais d’une date confirmée ; reste à faciliter l’accès au stade pour préserver l’affluence espérée.