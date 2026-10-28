Accueil - Mercato OM - OM-Toulouse : Ben El Hadj au sifflet, un précédent favorable à Marseille

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L’OM connaît l’arbitre qui dirigera son match contre le Toulouse FC, dimanche 1er novembre 2026 à 20 h 45, au stade Vélodrome, pour la 9e journée de Ligue 1. Hakim Ben El Hadj a été désigné pour cette rencontre, avec un bilan globalement équilibré lors de ses précédentes apparitions au sifflet des matches marseillais.

OM-Toulouse : Hakim Ben El Hadj désigné pour le rendez-vous au Vélodrome

La Fédération française de football (FFF) a communiqué le nom de l’arbitre ce lundi 26 octobre. Hakim Ben El Hadj sera chargé de diriger les débats entre l’OM et Toulouse, dans une rencontre où chaque décision pourra peser sur le résultat. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Julien Haulbert, tandis que Nicolas Rainville et Ludovic Zmyslony officieront à l’assistance vidéo.

Tifenn Leprodhomme occupera le rôle d’arbitre remplaçant et Jean-Pierre Cassagnes celui de délégué principal. Cette composition arbitrale est désormais connue, même si les éventuelles consignes particulières et les décisions qui interviendront pendant le match ne peuvent évidemment pas être anticipées.

Onze matches et un bilan partagé pour les Marseillais

D’après les données de Transfermarkt, Hakim Ben El Hadj a déjà arbitré onze rencontres de l’Olympique de Marseille. Le bilan des Olympiens est équilibré : quatre victoires, quatre matches nuls et trois défaites. Ces chiffres ne traduisent donc pas une domination nette de Marseille sous sa direction, mais ils montrent que le club a régulièrement su obtenir des résultats positifs.

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Sur le plan disciplinaire, l’arbitre a distribué 23 cartons jaunes et un carton rouge aux joueurs marseillais, contre 20 avertissements et une expulsion pour leurs adversaires. Il a également sifflé deux penalties en faveur de Marseille et deux contre le club phocéen. Des statistiques qui présentent Hakim Ben El Hadj comme un arbitre intransigeant.

Angers, dernier souvenir positif avant Toulouse

Le précédent le plus récent remonte à février 2025. Hakim Ben El Hadj avait alors dirigé une rencontre remportée par l’Olympique de Marseille face à Angers (2-0). Ce résultat constitue un repère favorable pour les Olympiens avant la réception de Toulouse, même s’il ne préjuge en rien de l’issue du prochain rendez-vous.

Au Vélodrome, le club phocéen retrouvera donc un arbitre qui connaît déjà son équipe et dont les statistiques affichent un bilan légèrement positif en nombre de victoires. Reste à savoir si les Marseillais parviendront à transformer ce précédent en nouveau succès lors de cette neuvième journée de Ligue 1.