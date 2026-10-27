Accueil - PSG mercato - Mercato : Une finale PSG – Real pour le prodige JJ Gabriel

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Mécontent de son temps de jeu à Manchester United, JJ Gabriel se dirige vers un départ lors du prochain mercato d’hiver. Pressenti au Barça, le milieu offensif de 16 ans pourrait finalement faire un choix entre le PSG et le Real Madrid dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Pourquoi JJ Gabriel veut quitter Manchester United

Formé à Manchester United depuis l’âge de 11 ans, JJ Gabriel est considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du club anglais. Mais sa situation s’est compliquée ces dernières semaines. Le jeune attaquant souhaiterait obtenir davantage de garanties concernant son intégration à l’équipe première.

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D’après Sky Sports, son entourage a demandé à Manchester United de lui offrir du temps de jeu chez les professionnels, sans parvenir à trouver un accord avec les dirigeants. La famille du joueur a ensuite demandé son départ. JJ Gabriel, qui a fêté ses 16 ans le 6 octobre, pourrait ainsi poursuivre sa carrière dans un autre grand club européen.

Son éventuel départ reste néanmoins un dossier délicat sur le plan contractuel et réglementaire. En effet, recruter JJ Gabriel pourrait nécessiter un investissement financier important. Selon plusieurs médias, son entourage souhaiterait obtenir un contrat particulièrement avantageux, accompagné de garanties sur son développement sportif.

Le Real Madrid serait prêt à faire des efforts importants pour convaincre le natif d’Enfield. Du côté du PSG, la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, absent pour plusieurs mois, pourrait également renforcer l’intérêt du PSG pour de nouvelles solutions offensives.

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Mais à 16 ans, Gabriel représenterait avant tout un investissement sur le long terme plutôt qu’un remplaçant immédiat de la star géorgienne. Mais dans cette lutte, c’est le club madrilène qui semble tenir la corde.

Le Real Madrid prêt à tout pour convaincre Gabriel

Malgré l’insistance de ses dirigeants, JJ Gabriel quittera les rangs de Manchester United durant le mercato hivernal, son départ étant désormais considéré comme « inévitable », à en croire Football Insider, même si les Red Devils refusent toujours de résilier son enregistrement avant l’ouverture du mercato de janvier.

Aucune indemnité de transfert ne sera perçue par les pensionnaires d’Old Trafford en raison de l’âge du joueur, seule une faible indemnité de formation sera versée par le club acheteur. Selon la source britannique, deux candidats se détachent désormais dans la course à sa signature : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

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Cependant, le Real Madrid aurait transmis les assurances les plus concrètes à JJ Gabriel, avec une proposition de contrat de 10 millions d’euros sur trois ans. Ce qui place le club espagnol en pole position dans ce dossier. Le Paris SG n’ayant pas encore dit s’il souhaite s’aligner sur l’offre des Merengues. Il faut désormais savoir si le prodige anglais donnera sa préférence au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid.

Peter O’Rourke, le journaliste anglais qui suit le dossier JJ Gabriel de près, confirme que tout devrait s’accélérer pour l’international U17 anglais. En effet, le milieu offensif aurait déjà prévenu les dirigeants mancuniens qu’il allait partir et qu’il était donc désormais inutile d’insister, JJ Gabriel ayant même espéré pouvoir être libéré plus tôt.

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« Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid reconnaissent tous deux son talent et son potentiel indéniables et sont prêts à passer à l’action pour JJ Gabriel. Je m’attends à ce que cela se produise en janvier, car c’est à ce moment-là qu’il pourra passer à autre chose, compte tenu de sa situation contractuelle », explique le journaliste de Football Insider.