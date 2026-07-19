Mercato LOSC : Olivier Létang frappe un gros coup en défense

À l’instar du Stade Rennais, le LOSC est très actif sur ce mercato. Après avoir enregistré les signatures de Loun Srdanovic et Basar Onal, le président du club lillois, Olivier Létang, a officialisé sa troisième recrue de cet été.

Mercato : Le LOSC s’offre un défenseur formé au PSG

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Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Tanguy Nianzou débarque au LOSC Lille. Six ans après son départ et après des passages au Bayern Munich et au FC Séville, le défenseur central de 24 ans signe son retour en Ligue 1 sous les couleurs lilloises. Les Dogues ont officialisé son arrivée ce samedi soir.

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En fin de contrat à Séville, l’ancien international Espoirs français s’est engagé pour deux saisons avec le LOSC, avec une option pour une année supplémentaire. Gêné par des pépins physiques ces dernières saisons, Tanguy Nianzou vient se relancer dans un championnat qu’il connait bien. Après la signature de son contrat, le natif de Paris n’a pas caché sa joie.

« L’émotion qui domine aujourd’hui, c’est vraiment la joie. Je suis très heureux d’avoir eu cette opportunité de signer au LOSC que j’estime être le club idéal pour la suite de ma carrière et qui propose un cadre parfait pour progresser. Le plus important pour moi est de retrouver la pleine confiance, le sourire, du temps de jeu, et de pouvoir ainsi aider l’équipe à gagner.

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Les échanges avec le président ont toujours été très clairs. Il m’a dit en arrivant qu’ici on travaillait différemment ; je suis là, aussi, pour apporter ma différence. Je suis également heureux de revenir en France, pays dans lequel je suis né et où j’ai appris le foot. J’ai vraiment hâte de découvrir mes partenaires ainsi que les supporters. Je suis un Dogue aussi maintenant ! », a déclaré Tanguy Nianzou sur le site officiel du LOSC.

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Pour rejoindre le club nordiste, l’ex-Parisien a consenti d’énormes efforts financiers. D’après le journal espagnol ABC Sevilla, Nianzou a accepté une réduction de salaire de 70% de Séville à Lille LOSC. Il toucherait ainsi désormais des émoluments avoisinant les 1,8 million d’euros par an, soit environ 150.000€ par mois.