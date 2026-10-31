Mercato ASSE : Sohaib Naïr déjà annoncé sur le départ

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Recruté par l’ASSE à l’été 2026, Sohaib Naïr n’est peut-être pas là pour longtemps. Son ancien entraîneur à Guingamp, Sylvain Ripoll, lui voit un destin au plus haut niveau et ne regarde son passage dans le Forez que comme une étape.

Mercato ASSE : Sohaib Naïr, un recrutement à 1 million d’euros qui porte déjà ses fruits

Arrivé dans le Forez pour environ 1 million d’euros au dernier mercato estival, Sohaib Naïr a vite pris sa place dans la défense de l’AS Saint-Étienne. Les Verts signent un début de saison 2026-2027 très solide, et le défenseur central franco-algérien compte parmi les hommes les plus utilisés par Ian Cathro. Sylvain Ripoll pense pourtant que son aventure stéphanoise pourrait n’être qu’une escale dans sa progression.

L’ancien technicien guingampais ne cache pas sa foi en son ex-joueur. « Quand il est parti, j’ai toujours dit qu’il avait beaucoup de choses pour aller au très haut niveau et je pense que c’est juste un palier intermédiaire pour lui », a-t-il lâché devant les médias. Des propos qui traduisent l’ambition qu’il nourrit pour le défenseur.

Neuf titularisations pour convaincre Ian Cathro

Les chiffres confirment le poids pris par Sohaib Naïr depuis son arrivée à l’ASSE. Titulaire lors des neuf premières journées de Ligue 2, il cumule 810 minutes en championnat, ce qui le place au cinquième rang des Stéphanois les plus utilisés cette saison. Sa seule absence récente du onze de départ remonte au match contre le FC Nantes (1-0), qu’il a manqué pour cause de maladie.

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Son duo avec Julien Le Cardinal sert d’ancrage à la défense de Ian Cathro. Pour son retour dans le groupe lors du déplacement à Guingamp, il retrouve un décor qu’il connaît par cœur. Avant de rejoindre le Forez, il avait disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues avec l’En Avant, dont 45 en Ligue 2.

Un contrat jusqu’en 2030, mais un avenir déjà scruté

Les propos de Sylvain Ripoll relancent les questions sur l’avenir du défenseur, mais aucun départ n’est annoncé à ce jour. Sohaib Naïr est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2030, ce qui laisse au club une vraie marge de manœuvre si d’autres formations se manifestent. Une vente lors du mercato estival 2027 reste donc une hypothèse, pas une décision connue. Le contexte sportif peut aussi peser.

Avec huit victoires en dix journées et quatre points d’avance sur Montpellier, Saint-Étienne est bien placé dans la course à la montée. Une accession en Ligue 1 pourrait convaincre le défenseur de rester pour goûter à l’élite avec les Verts. D’ici là, ses performances et sa régularité restent à surveiller.