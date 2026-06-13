Mercato: Urgent ! Manchester United écoeure le PSG avec 92M€

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En quête d’un nouveau milieu de terrain capable de concurrencer son quatuor indéboulonnable, le PSG vise depuis plusieurs mois Mateus Fernandes. Mais aux dernières nouvelles, Manchester United serait tout proche de boucler la signature du joueur de West Ham.

Mercato PSG : Manchester United accélère pour Mateus Fernandes

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Après avoir recruté Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves et Gonçalo Ramos au Portugal, Luis Campos aurait maintenant des vues sur l’Angleterre pour s’offrir l’un de ses compatriotes. Exilé en Premier League depuis 2024 (Southampton) et aujourd’hui à West Ham, Mateus Fernandes ferait partie des cibles du directeur sportif parisien à en croire plusieurs sources, dont Foot Mercato.

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Alors que les Hammers ont été relégués à l’issue de la saison, le milieu formé au Sporting a réalisé une belle année et cela a attiré l’œil de certaines grandes équipes outre le double champion d’Europe. Manchester United est également à fond derrière le milieu offensif de West Ham. Avec la relégation en Championship, les Hammers ne peuvent plus le retenir et les Red Devils entendent bien en profiter.

🚨 BREAKING: Manchester United are set to win the race for Mateus Fernandes!



Real Madrid also want him, but he is increasingly likely to move to United.



The deal will cost over €92M. @TimesSport pic.twitter.com/ga0PJsCp1E — Madrid Zone (@theMadridZone) June 12, 2026

TEAMtalk nous apprend que ces derniers vont formuler une première offre pour indiquer leur intérêt fort pour le joueur. Toutefois, elle sera sans doute moins importante que ce que West Ham attend de sa vente, soit un peu plus de 90 millions d’euros. De son côté, le joueur aurait déjà donné sa priorité à Manchester United, qui accélère très fort pour boucler rapidement ce dossier.

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Autant de paramètres qui écartent petit à petit le PSG de la course, alors que Luis Campos et Luis Enrique ne sont pas très chauds à l’idée de dépenser autant pour un seul joueur lors du prochain mercato estival.

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Ces dernières heures, le tabloïd The Times assure que les Red Devils seraient tout proches de s’offrir Mateus Fernandes contre un chèque de 92 millions d’euros. Si cela se confirme, le Paris Saint-Germain va donc devoir trouver une autre piste pour renforcer son entrejeu cet été.