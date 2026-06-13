PSG : Nasser Al-Khelaïfi frappe un gros coup à l’Élysée !

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On arrête plus le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Déterminé à faire rayonner le club de la capitale aux quatre coins du monde, l’homme d’affaires qatari recrute partout, même à Présidence de la République française.

Une collaboratrice de Macron rejoint le PSG

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C’est un parcours peu commun dans le monde du football. Sephora Benmira Oulebsir a rejoint le PSG en avril dernier en tant qu’analyste veille stratégique et e-réputation, après plusieurs années passées au sein des plus hautes institutions de l’État français.

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Diplômée de l’ESSEC et de l’université Bocconi en économie et management des organisations internationales, elle avait débuté sa carrière par un stage au cabinet de Yaël Braun-Pivet, alors présidente de l’Assemblée nationale, avant d’intégrer la Présidence de la République en mai 2024 comme analyste-rédactrice au Centre de veille et d’analyse.

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Elle y avait ensuite assuré la communication de la présidence française du G7 de janvier à mars 2026, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain le mois suivant. C’est sur le réseau social LinkedIn que Sephora Benmira Oulebsir a officialisé ce vendredi cette transition, évoquant « un même fil conducteur » entre ses deux univers : « observer, comprendre, anticiper et éclairer la décision dans des environnements où l’information est un actif stratégique. »

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Une excellente prise pour Nasser Al-Khelaïfi et le PSG.