Mercato ASSE : Clap de fin sur une piste inaccessible à Lens

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Compté parmi les cibles de l’ASSE pour le poste de gardien de but, Hervé Koffi est poussé dehors par le RC Lens. Est-il toujours sur les tablettes de de KSV ?
Mercato : L’ASSE avait coché le nom d’Hervé Koffi
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L’ASSE envisageait de recruter un gardien de but, avec un profil de véritable dernier rempart. Ewen Jaouen (20 ans et 2 mètres) du Stade de Reims était l’une des priorités de Kilmer Sports Ventures, mais il a été recruté par Newcastle United en Premier League.
Le nom Hervé Koffi était également sur la liste du groupe canadien. Prêté à Angers SCO par le RC Lens, il a réalisé une saison remarquable, couronnée par le maintien en Ligue 1. Le portier international burkinabé (70 sélections) a réussi 10 clean sheet en 30 matchs disputés en championnat.
Le RC Lens réclame 4,5 M€ pour Koffi, Saint-Etienne hors jeu !
Revenu au Racing Club de Lens où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, il ne devrait pas rester dans le Nord. La direction du club Artois veut se séparer de lui. Selon une information relayées par le compte X Actu Ligue 1, elle a fixé le prix d’Hervé Koffi à 4,5 millions d’euros. Un tarif qui a fait reculer le SCO.
Quant à l’AS Saint-Etienne, elle aurait pu s’aligner sur cette demande, grâce à la surface financière de KSV, mais cette piste n’est plus d’actualité dans le Forez. La montée ratée en Ligue 1 a refroidi les dirigeants stéphanois. Idem pour Hervé Koffi ! On le voit mal rejoindre les Verts en Ligue 2, alors qu’il a des prétendants en Ligue 1, dont Angers.
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Pour rappel, le gardien des Lensois était parmi les meilleurs du championnat la saison dernière. Il était nommé au Trophées UNFP sur une liste de 5 portiers de l’élite. Il n’est évidemment plus à la portée de l’ASSE.