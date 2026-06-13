Mercato OM : Direction l’Allemagne pour ce crack  

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L’Allemagne s’active pour Bilal Nadir. En fin de contrat cet été, le jeune milieu de terrain s’apprête à quitter l’OM. À 22 ans, il attire notamment les recruteurs allemands.

Mercato OM : L’Allemagne s’arrache Bilal Nadir

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Marseille va perdre son joueur Bilal Nadir. Les discussions pour prolonger son contrat n’avancent plus, et l’avenir du milieu marocain s’écrira ailleurs. Un départ de l’OM cet été reste l’hypothèse la plus probable.

L’ancien coach Roberto De Zerbi lui a fait confiance cette saison. Malgré une concurrence rude au milieu, Bilal Nadir a su saisir sa chance. Le joueur a ainsi disputé 28 matchs. Bilan : 1 pion et 5 passes décisives. Une blessure a malheureusement freiné sa progression en fin d’année, réduisant son temps de jeu. Mais il a encore la force dans les jambes.

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Sa baisse de forme pendant le sprint final n’altère pas sa réputation. Plusieurs équipes européennes surveillent attentivement son profil. Si des clubs anglais et français se sont renseignés, la piste allemande reste la plus chaude. Selon les indiscrétions, l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart poussent fort pour le recruter.

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Ces deux écuries apprécient ses qualités depuis de longs mois. Le football allemand lui va comme un gant. Le profil de l’international espoir marocain séduit les recruteurs. Bilal Nadir, de son côté, valide cette option. L’idée de jouer en Allemagne lui plaît. Sauf surprise, Bilal Nadir va quitter Marseille. Sa prochaine destination semble déjà toute trouvée.