Mercato : C’est officiel, un premier renfort débarque au PSG

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À deux jours de l’ouverture officielle du mercato estival, un premier renfort débarque déjà au PSG. Mais visiblement pas pour s’y éterniser. Explications.

Mercato : Un retour de prêt acté pour le PSG

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Prêté cette saison au Panathinaikos par le PSG, Renato Sanches ne poursuivra pas l’aventure en Grèce et va faire son retour à Paris, en attendant de se trouver une nouvelle porte de sortie, à un an de la fin de son contrat. Après l’AS Rome (2023-2024) et le SL Benfica (2024-2025), le milieu de terrain de 28 ans vivait son troisième prêt sec depuis son arrivée au PSG en août 2022, en provenance du LOSC.

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Envoyé en Grèce, du côté du Panathinaikos, l’été dernier, le Golden Boy 2016 n’a pas réalisé une saison très impressionnante, malgré ses 24 apparitions toutes compétitions confondues (un but et une passe décisive). Ce vendredi, le club basé à Athènes a annoncé le départ de l’international portugais, qui va donc faire son retour au Paris Saint-Germain cet été, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027.

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Nul doute qu’il devrait une nouvelle fois être contraint de se chercher une porte de sortie en vue de la saison prochaine. Aucune option d’achat ne figurait dans le prêt et il aurait fallu négocier un transfert entre les deux parties si le Pana avait été convaincu mais cette négociation n’aura pas lieu puisque le club a souhaité « le meilleur dans (s)on prochain chapitre » à son désormais ex-joueur.

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Comme tous les ans, Renato Sanches a fait sa vingtaine de matches, 24 très précisément pour un but et une passe décisive, mais il a été rattrapé par ses habituelles blessures.

D’autres prêtés vont faire leur retour

Le PSG avait prêté pas moins de sept joueurs au cours de la saison écoulée et un seul ne reviendra pas de façon certaine puisque Noham Kamara a été acheté par l’Olympique Lyonnais, son option d’achat état obligatoire. Les autres devraient en revanche tous revenir, mais pour repartir dans la majorité des cas.

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Kolo Muani voudrait aller à la Juventus, Yoram Zague s’est un peu relancé à Eupen mais ne devrait pas y rester, Naoufel El Hannach n’a pas vraiment su s’imposer à Montpellier (L2) tandis que Gabriel Moscardo devrait retrouver un club en Europe selon les dernières nouvelles de la presse brésilienne.