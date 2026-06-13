Mercato Stade Rennais : Deal conclu, un crack en route pour Rennes  

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Un jeune roc va bientôt poser ses valises au Stade Rennais. Tout est scellé pour son transfert à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Gonçalo Oliveira à Rennes, c’est bouclé !

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Le Stade Rennais passe la deuxième. Après Adrien Thomasson, les dirigeants bretons s’offrent un nouveau renfort pour apporter de tonus à leur secteur défensif. Gonçalo Oliveira, jeune espoir du Benfica Lisbonne, va s’engager en Bretagne.

Qualifié en Ligue Europa, Rennes reconstruit son effectif en profondeur. Le club vise une dizaine de recrues cet été. Thomasson est arrivé libre de Lens ; Oliveira suit la même trajectoire. Les recruteurs rennais ciblent des profils solides pour montrer un nouveau visage la saison prochaine.

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Le média Renascença a révélé l’information, confirmée ensuite par Coluna Vermelha. À 19 ans, le défenseur central portugais n’entrait pas dans les plans immédiats du staff lisboète. Benfica a donc accepté ce transfert vers la Bretagne, mais non sans conditions.

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Pour ne pas perdre définitivement le contrôle de son joueur, le club portugais aurait intégré une clause de rachat dans l’opération. Cette pratique, devenue courante chez les cadors européens, permet de sécuriser l’avenir des grands talents tout en leur offrant du temps de jeu ailleurs. Rennes réalise un joli coup, même si l’avenir à long terme du joueur reste lié à Lisbonne.