Mercato OL : Officiel, Lyon conclut une importante signature

L’OL a prolongé le contrat d’un joueur majeur de son effectif, comme pressenti et annoncé la semaine dernière.

Mercato : L’OL prolonge son contrat avec Descamps jusqu’en 2029

L’OL a officialisé la prolongation du contrat initial de Rémy Descamps, prenant fin en juin 2027. Il a signé un nouveau bail d’une durée de deux saisons supplémentaires. Le gardien de but de 29 ans est donc désormais lié au club rhodanien jusqu’au 30 juin 2029.

La Direction du club de Lyon se dit heureuse d’annoncer cette prolongation. « L’Olympique Lyonnais se félicite de pouvoir compter sur Rémy Descamps pour les deux prochaines saisons, et de continuer à bénéficier de son expérience et son engagement au sein du groupe », a écrit l’OL dans son communiqué officiel.

Olympique Lyonnais : Rémy Descamps décisif en Ligue Europa

Recruté en août 2024, Rémy Descamps est arrivé libre du FC Nantes. Doublure de Lucas Perri la saison dernière, iI était titulaire en Ligue 1 cette saison, avant sa blessure à la main en septembre 2025. Dès lors, la recrue Dominik Greif lui est passée devant, en s’imposant pendant son absence.

Néanmoins, le portier français était préféré en Coupe de France. C’est lui qui a disputé les 4 matchs de Lyon jusqu’à l’élimination en quarts de finale, par le RC Lens, aux tirs au but.

Rémy Descamps a aussi pris part aux quatre derniers matchs de la phase de Ligue de la Ligue Europa. C’est donc lui qui a qualifié les Gones directement pour les 8es de finale. Il devrait être titulaire contre le Celta Vigo, jeudi soir, en Espagne.

Avant la double confrontation en coupe d’Europe, le gardien de but compte 15 matchs sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, pour 14 buts concédés et 7 clean sheet réussis.

