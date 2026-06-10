OL : Leverkusen veut boucler le transfert de cette pépite

Le club allemand est très intéressé par Afonso Moreira, ailier portugais qui s’est révélé la saison dernière du côté de l’Olympique lyonnais.

Il pourrait déjà repartir un an après son arrivée. FootMercato annonce cet après-midi que le Bayer Leverkusen tente depuis plusieurs jours d’achever le transfert d’Afonso Moreira. Les Allemands sont très intéressés par l’ailier dont le contrat court jusqu’en juin 2029. Une ascension express pour le joueur de 21 ans qui était encore avec la réserve du Sporting Portugal il y a un an.

Une des révélations de la saison

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Mais entre-temps, l’Olympique lyonnais l’a recruté pour la modique somme de deux millions d’euros, lui qui n’avait quasiment pas joué en première division, que ce soir dans son club formateur ou quand il fut prêté en 2024 à Gil Vicente. Avec la blessure très tôt dans la saison de Malick Fofana, le portugais prend un rôle plus important et dépasser les attentes. Avec 8 buts et 11 passes décisives en 37 matchs toute compétition confondue, il est le troisième joueur le plus prolifique sur la saison 2025 2026 derrière Corentin Tolisso et Pavel Sulc.

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Manchester United et l’Atlético de Madrid également intéressés

International espoir portugais, il aurait pu espérer une convocation surprise pour la Coupe du monde, la Seleção manquant de joueurs en forme sur le front de l’attaque. En attendant de faire ses premiers pas avec la sélection, Manchester United se serait également intéressé à sa situation, tandis que l’Atlético de Madrid, qui était également sur le dossier, ne devrait pas aller plus loin pour le moment.

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Une vente qui ferait du bien aux finances lyonnaises

L’OL pourrait essayer d’accélérer la vente de Moreira, pour qu’elle rentre dans les comptes de l’année comptable en cours, avant l’inévitable passage devant la DNCG fin juin. Le gendarme financier du football français a allégé les mesures d’encadrement du club en décembre dernier. La direction lyonnaise a également réussi à échapper aux sanctions de l’UEFA.

La vente de l’ailier portugais permettrait de continuer sur cette voie. Afonso Moreira est valorisé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, soit 10 fois le montant de son transfert à l’OL. Une belle affaire pour les Gones, mais une perte conséquente pour l’effectif et son entraîneur Paulo Fonseca.

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