Mercato OL : Fonseca tient le parfait remplaçant d’Endrick

Pour l’été prochain, l’entraineur de l’OL aurait déjà trouvé l’avant-centre parfait pour prendre la place d’Endrick. Il pense à son ancien buteur au LOSC.

Mercato : A l’OL, Paulo Fonseca pense fort à Jonathan David

Endrick et Roman Yaremchuk ont renforcé l’OL lors du dernier mercato d’hiver. Le premier est cependant prêté par le Real Madrid, sans option d’achat. Il va donc retourner dans son club d’origine à l’issue de la saison.

Pour remplacer l’avant-centre brésilien dans son effectif, Paulo Fonseca songerait à Jonathan David. Selon les informations de Tuttosport, il est animé par l’idée de revenir en Ligue 1, parce qu’il est relégué sur le banc à la Juventus de Turin par Dusan Vlahovic.

Lyon, un choix idéal pour l’ancien buteur de Lille OSC ?

L’international Canadien (73 sélections) est dans les plans de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, si le club se qualifie pour la Ligue des champions 2026-2027.

« Sous sa direction de Paulo Fonseca à Lille, Jonathan David avait explosé. Il serait ravi de repartir à zéro avec le technicien portugais […] », selon les confidences du journaliste italien, Cristiano Corbo. « Ce serait le choix idéal et le seul moyen d’éviter à Jonathan d’avoir à assumer l’échec », explique le confrère très proche du club turinois.

Pour rappel, Jonathan David avait marqué 52 buts, toutes compétitions confondues, sous les ordres de Paulo Fonseca en deux ans, entre 2022 et 2024. Parti de Lille à l’issue de son contre, il s’est engagé librement avec la Vieille Dame.

35 M€, un véritable obstacle pour l’Olympique Lyonnais

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le joueur de 26 ans est évalué à 35 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant que l’Olympique Lyonnais ne pourra évidemment pas payer.

Néanmoins, Matthieu Louis-Jean, directeur technique des Gones, pourrait négocier son prêt auprès de la Direction de Juventus, si cette dernière réclame une indemnité proche de la valeur marchande du Canadien.

Lyon réussira-t-il à faire revenir l’ancien buteur du LOSC en Ligue 1 ? Rendez-vous pendant le prochain mercato.

