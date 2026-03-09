Mercato PSG: Laporta savoure un exploit face à Al-Khelaïfi

Malgré le démenti permanent du PSG, le président du Barça, Joan Laporta, continue d’insister et assure avoir remporté une grande victoire face à son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

À la recherche de nouvelles stars pour compenser les départs de Lionel Messi et Neymar Jr, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes dans les principaux championnats. Selon la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi a tenté d’arracher le phénomène Lamine Yamal au FC Barcelone. Le président du PSG aurait notamment envoyé une offre de 250 millions d’euros à son homologue Joan Laporta.

Quand l’information a fuité, le club de la capitale français a rapidement démenti avoir fait une telle proposition pour signer le jeune attaquant. Pour autant, le patron des Blaugranas continue d’affirmer qu’il a bel et bien été approché par le Paris SG avec cette somme pour Yamal à l’été 2024. Ce lundi, lors d’un débat face à son concurrent Victor Font pour la présidence du club culé, Laporta est revenu une nouvelle fois sur cette anecdote.

« L’une des choses dont je suis le plus fier depuis que je suis le président du FC Barcelone ? C’est lorsque le Paris Saint-Germain a proposé 250 millions d’euros pour Lamine, et que nous avons refusé. Je rappelle qu’il a un contrat jusqu’en 2031 », a déclaré l’avocat de 63 ans.

Répondant à cette annonce de son concurrent, Victor Font a rappelé que le recrutement de Lamine Yamal en 2014 était l’oeuvre d’Albert Puig, ancien directeur de La Masia et membre de son équipe. Reste à voir si le PSG et Nasser Al-Khelaïfi vont répondre à cette sortie publique de l’actuel président de la formation catalane. 

