Mercato ASSE : Un top club suit un joueur de Saint-Etienne

Un talentueux joueur de l’ASSE est dans le viseur d’un top club en Liga. Un recruteur de l’équipe espagnole l’aurait supervisé en Ligue 2.

ASSE Mercato : Kevin Pedro supervisé par la Real Sociedad

Performant sous les ordres du nouvel entraîneur de l’ASSE, Kevin Pedro a attiré l’attention de la Real Sociedad en Liga. La rumeur circulant depuis quelques jours se confirme. Il a été supervisé à Geoffroy-Guichard par un émissaire du club basque, selon les informations de But Football club.

C’était lors du match de la 25e journée du championnat, contre le Stade Lavallois (2-1). D’après la source, le scout de la Real a particulièrement apprécié la prestation du jeune joueur.

Le jeune défenseur de Saint-Etienne élargit sa palette

Défenseur central de formation, le footballeur formé à l’AS Saint-Etienne est repositionné comme arrière latéral droit, grâce à sa polyvalence. Solide défensivement, il élargi également sa palette en travaillant sur les aspects offensifs, à l’instar des latéraux du football moderne. Samedi dernier, le joueur de 20 ans a été décisif, en inscrivant le premier but des Verts contre le Red Star, battu (2-0).

Lancé en Ligue 2 par Eirik Horneland, cette saison, Kevin Pedro est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe de l’ASSE. À partir de la 17e journée du championnat, il a disputé tous les matchs consécutifs en intégralité. Il a été titulaire à 10 reprises en 11 apparitions en Ligue 2.

L’ex-international U19 français a également pris part à trois matchs en coupe de France et a été buteur dans la compétition, contre Quetigny.

Philippe Montanier impressionné par Kevin Pedro

Philippe Montanier, par ailleurs ancien coach de la Real Sociedad, n’a pas tari d’éloges sur lui, après la 5e victoire d’affilée de son équipe. « Kevin Pedro a été monstrueux sur son côté droit. Il monte de plus en plus devant et apporte cette touche offensive que l’on voit chez les latéraux modernes. Sa finition sur le but était magistrale », a-t-il apprécié.

En Ligue 1, le numéro 39 de l’AS Saint-Etienne a également séduit le RC Strasbourg et le LOSC en Ligue 1, grâce à ses performances régulières avec les Verts.

