Mercato : Bombe ! Arsenal double le PSG pour Ayyoub Bouaddi

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Annoncé comme l’une des priorités du PSG pour renforcer son milieu de terrain cet été, Ayyoub Bouaddi pourrait finalement prendre la direction de la Premier League et d’Arsenal FC.

Mercato PSG : Arsenal intensifie ses efforts pour Ayyoub Bouaddi

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À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine, le PSG multiplie les pistes différentes pour essayer de trouver la bonne chaussure. De nombreux joueurs ont été cités dans la presse, comme Mateus Fernandes tout récemment, mais Luis Campos et Luis Enrique ont toujours un oeil sur l’évolution de la situation d’Ayyoub Bouaddi.

Considéré comme l’un des plus grands talents du Championnat de France, Bouaddi suscite également un fort intérêt du Paris Saint-Germain. Le joueur conserve d’ailleurs une légère préférence pour le club de la capitale française.

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Toutefois, Arsenal poursuit son offensive avec détermination et multiplie les arguments pour tenter de convaincre le jeune milieu de rejoindre la Premier League, selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, qui précise que « Arsenal a un plan pour battre la concurrence du Paris Saint-Germain dans le dossier Ayyoub Bouaddi. »

Le club londonien a clairement indiqué au joueur ainsi qu’à son entourage qu’il serait considéré comme un élément important du projet sportif de Mikel Arteta dès son arrivée. Un message qui semble avoir trouvé un écho favorable auprès de Bouaddi. De récentes discussions ont eu lieu entre les différentes parties et le joueur a fait savoir qu’il était intéressé par la perspective d’un transfert à Arsenal.

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Les dirigeants londoniens restent confiants dans leur capacité à rivaliser avec le PSG sur ce dossier. De nouveaux échanges sont déjà programmés après la Coupe du monde, avec une implication encore plus importante de Mikel Arteta dans les discussions à venir. De son côté, le LOSC s’attend à encaisser un gros chèque dans ce deal.

Le LOSC attend au moins 70M€ pour Ayyoub Bouaddi

Du côté du LOSC, la position est claire : il faudra débourser environ 70 millions d’euros pour espérer s’attacher les services du Marocain. Arsenal estime néanmoins que ses excellentes relations avec le président lillois Olivier Létang pourraient faciliter les négociations. Un autre élément pourrait également jouer en faveur du club anglais : contrairement au PSG, Arsenal n’est pas un concurrent direct du LOSC sur la scène nationale.

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Un facteur qui pourrait inciter Olivier Létang à privilégier une vente à l’étranger si les conditions financières sont réunies. À ce stade, Ayyoub Bouaddi figure clairement parmi les principaux noms présents, comme Sandro Tonali, sur la short-list d’Arsenal pour renforcer son milieu de terrain cet été.

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Les prochaines semaines s’annoncent décisives dans un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer après la Coupe du monde. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.